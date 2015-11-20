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Politika

Demirtaş, büyükelçilerle bir araya geldi

Hilton Oteli'nde düzenlenen yemeğe 40 ülkenin büyükelçi ve maslahatgüzarları katıldı

20 Kasım 2015 22:30

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 40 ülkenin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Hilton Oteli'nde düzenlenen yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, davetli 40 ülkenin büyükelçi ve maslahatgüzarlarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanı Selma Irmak ve bazı HDP milletvekilleri de katıldı.

Yemek öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Demirtaş, üst solunum yollarında uzun süredir yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle 17 Kasım'da geçirdiği ameliyatın ardından, ilk kez bir toplantıya katıldı.

 

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