Demirtaş, Buldan ve Aydoğan davasında şartlı erteleme

Siirt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve vekilliği düşürülen Nursel Aydoğan davasında 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verildi.

Demirtaş, Buldan ve Aydoğan hakkında 28 Mart 2011'de Siirt’te yaptıkları yürüyüş ve anma etkinliği nedeniyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 7’nci duruşması Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Demirtaş, Buldan ve Aydoğan’ın katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’ın SEGBİS ile ifade vermeyi reddettiği ve duruşmada ifade vermek istediği mahkemeye iletildi.

Dava dosyasının genel evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, Demirtaş’ın avukatı Aygül Demirtaş savunma yaptı. Aygül Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mahkemeye gelerek savunma yapması yönündeki talebini yinelediklerini belirterek, “Aksi hukuka aykırıdır. Savunma hakkının sınırlandırılmasıdır” dedi.

Demirtaş mahkemede ifade vermek istedi

Evrensel’in aktardığı habere göre, 694 Sayılı KHK ile CMK’nin 196 Maddesi’nde yapılan değişiklikle sanıkların SEGBİS üzerinden ifade vermesi yönündeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Anayasa’da OHAL KHK’lerin OHAL’in gerektirdiği konularla sınırlı olduğu düzenlemiştir. Anayasa’nın 91 Maddesi’nde KHK yoluyla ile temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi hakların düzenlemeyeceği hüküm altına alınmıştır. OHAL KHK’si CMK’de yapılan değişiklik, CMK’de hâkim olan yüzyüzelik ve doğrudan doğruyalık ilkelerini aykırı olup bu ilkeler temel olarak adil yargılanma hakkı kapsamındadır” dedi.

Yapılan değişikliğin OHAL’in gerektiği bir düzenleme olmadığını vurgulayan Demirtaş, mahkemenin, Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle OHAL KHK’siyle yapılan değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakim, talebi “ciddi” bulmadığı gerekçesiyle reddetti.

"Onlara hak vekillere suç mu?"

Kararın ardından savunmasına devam eden Avukat Aygül Demirtaş, bu davanın yanlış açılmış bir dava ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, HDP Eş Genel Başkanı ve diğer parlamenterlerin yapmış olduğu halk ile buluşma toplantılarının toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası kapsamında değerlendirilmeyeceğini vurguladı. Müvekkillerinin üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı ifade eden Demirtaş, bu yanlıştan dönülerek müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Ardından söz alan Avukat Mesut Beştaş ise, TBMM’de bulunan 3’üncü büyük partinin eş genel başkanı, Meclis Başkanıvekili ve bir milletvekilinin kendi kitlesiyle buluşması fiiline karşı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri iddiasıyla dava açılmasına ilk kez tanıklık ettiğini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimi ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakanın toplantı ve gösteriye yasak olan alanlarda halkla bir araya geldiklerini ve miting yaptıklarını hatırlatan Beştaş, “Onlara hak, vekillere suç mudur? Eğer hukuktan söz ediyorsak, hukukun herkes için geçerli olduğunu kabul etmemiz lazım” diyerek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi

Avukatların savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Demirtaş, Buldan ve Aydoğan’ın üzerine atılı “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçunu işlediklerinin sabit olduğunu savundu.

Mahkemenin aldığı karar şöyle: “6352 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince 31 Aralık 2012 tarihinde önce işlenen, düşünce ve kanaat açıklaması şeklinde gerçekleşen ve üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma aşamasında ise soruşturmanın ertelenmesi ve kovuşturma aşamasında ise kovuşturmanın anlaşılmakla atılı dosyada kovuşturma aşamasından bulunduğundan ve sanıkların dava konusu eylemleri anılan maddenin yasal koşullarını taşıdığından, 6352 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince sanıklar hakkında bu suçtan açılan dava nedeniyle kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmiştir.”



Mahkeme ayrıca, kararını kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı suçun işlenmemesi durumunda davanın düşürüleceğine, ancak bu sürede aynı suçun işlenmesi durumunda ertelenen davanın tekrar açılacağına karar verdi.