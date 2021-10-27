T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler, biz işimize gücümüze bakalım

"El ele vererek ülkeyi bu sefaletten kurtaralım, düze çıkaralım"

27 Ekim 2021 18:26

Edirne Cezaevi'nde 5 senedir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler, biz işimize gücümüze bakalım" düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu saygısızlara, terbiyesizlere cevap vermeyeyim, cevap vermeyeyim diyorum… O nedenle cevap vermiyorum. Çünkü bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler. Biz işimize gücümüze bakalım. El ele vererek ülkeyi bu sefaletten kurtaralım, düze çıkaralım."  ifadesi kullanıldı. 

Demirtaşterbiyesizgündemişimize bakalım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24