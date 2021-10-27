Edirne Cezaevi'nde 5 senedir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler, biz işimize gücümüze bakalım" düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu saygısızlara, terbiyesizlere cevap vermeyeyim, cevap vermeyeyim diyorum… O nedenle cevap vermiyorum. Çünkü bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler. Biz işimize gücümüze bakalım. El ele vererek ülkeyi bu sefaletten kurtaralım, düze çıkaralım." ifadesi kullanıldı.