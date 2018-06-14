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Gündem

Demirtaş: Bu defa sana katılıyorum Erdoğan

"Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli"

14 Haziran 2018 12:15

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, T24 dün attığı tweet'in ekran görüntüsünü alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan dün Trabzon mitinginde isim vermeden Demirtaş'ın adaylığına karşı çıkmış, "Tutuklu-hükümlü böyle bir şey yok. Bu yanlışın düzeltilmesi lazım" demişti. 

Erdoğan'ın bu sözlerine avukatları aracılığıyla Twitter'dan yanıt veren tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş şunları söyledi:

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