Gündem
Demirtaş: Bu defa sana katılıyorum Erdoğan
"Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli"
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, T24 dün attığı tweet'in ekran görüntüsünü alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Erdoğan dün Trabzon mitinginde isim vermeden Demirtaş'ın adaylığına karşı çıkmış, "Tutuklu-hükümlü böyle bir şey yok. Bu yanlışın düzeltilmesi lazım" demişti.
Erdoğan'ın bu sözlerine avukatları aracılığıyla Twitter'dan yanıt veren tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş şunları söyledi:
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-14T12:15:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/demirtas-bu-defa-sana-katiliyorum-erdogan,651087","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/demirtas-bu-defa-sana-katiliyorum-erdogan,651087"}]