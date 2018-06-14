Demirtaş: Bu defa sana katılıyorum Erdoğan

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, T24 dün attığı tweet'in ekran görüntüsünü alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan dün Trabzon mitinginde isim vermeden Demirtaş'ın adaylığına karşı çıkmış, "Tutuklu-hükümlü böyle bir şey yok. Bu yanlışın düzeltilmesi lazım" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine avukatları aracılığıyla Twitter'dan yanıt veren tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş şunları söyledi:

Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli. pic.twitter.com/jlmLvIv6Sf