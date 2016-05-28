Demirtaş: Bu adam pek kitap okumaz ama belli ki, Hitler'in kitabını sonuna kadar okumuş

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Tek millet, tek devlet ve tek dil' sloganının Hitler'e ait olduğunu belirterek, "Bu adam pek kitap okumaz ama belli ki, Hitler'in kitabını sonuna kadar okumuş. Diyor ya 'Biz Hz. Peygamberin yolundayız' yalan. Sen Hitler'in yolundasın. Seni etkileyen kitap Hitler'in 'Kavgam' kitabı. İnanın karakter olarak da birbirlerine benziyorlar. Akıbetleri benzer mi? Onu da göreceğiz." diye konuştu.

"Halk paramparça olsun istiyorlar"

Partisinin Bitlis il kongresinde konuşan Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, "Her ülkenin kendi hesabı vardır. Her biri kendi geleceğini garanti altına almak için Ortadoğu'da savaşıyorlar. Suriye'de 3'ncü dünya savaşı yaşanıyor. Bizi dağıtmaya çalışıyorlar. Silopi'yi, Yüksekova'yı, Şırnak'ı yıkarak tümüyle harabe edilmesinin sebebi budur. Halk paramparça olsun istiyorlar" diye konuştu.

"Saksı Kürdü, vazo Kürdü istiyorlar"

Selahattin Demirtaş, bölgedeki insanların hak almasını isteyenlerin faşizan bir şekilde kendilerine saldırdığını ileri sürdü, "Türkiye'de hiçbir farklı kimliği, çiçek gibi kabul etmediler. Saksı Kürdü, vazo Kürdü olsun istiyorlar. Bize saldırılarının nedeni budur" diye konuştu.

Ayırım yapanların 'Biz Kürtleri yok saymadık' dediğini kaydeden Demirtaş, "Kürt yoktur diyemezdin. Deseydin zaten seni tımarhaneye koyarlar. 'Ben sizi tanıdım' diyor. 'Biz gelene kadar benim Kürt kardeşime Kürt diyemiyorlardı' diyor. Siz faşistler diyemiyordunuz ama biz Kürtler kardeşlerimize Kürt diyorduk. Bir insan hakları ile birlikte insan olur. Senin önündeki vazo Kürdünden kime ne hayır gelir?" dedi.

"Karakter olarak da birbirlerine benziyorlar"

Selahattin Demirtaş, 'Tek millet, tek devlet ve tek dil' sloganının Hitler'in sloganı da olduğu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın Hitler 1932'de yapılan bir seçimle kendi partisi tek başına iktidar olamayınca erken seçim kararı aldırdı. Kendisi de partisinin genel başkanı idi. Tıpkı 7 Haziran'da Türkiye'deki gibi. Tekrar seçim yaptırıp çoğunluğu ele aldı. İlk yaptığı iş dokunulmazlıkları kaldırdı. Komünist Partisi milletvekilleri başta olmak üzere hepsini içeri attırdı. Başbakanlıkla, Cumhurbaşkanlığını birleştirdi.



Tesadüfe bakın. 'Yetki bendedir' dedi, diktatörlüğünü ilan etti. Muhalifleri vatandaşlıktan çıkarttı. Bu adam pek kitap okumaz ama belli ki, Hitler'in kitabını sonuna kadar okumuş. Diyor ya 'Biz Hz. Peygamberin yolundayız' yalan. Sen Hitler'in yolundasın. Seni etkileyen kitap Hitler'in 'Kavgam' kitabı. İnanın karakter olarak da birbirlerine benziyorlar. Akıbetleri benzer mi? Onu da göreceğiz."

Selahattin Demirtaş, Güneydoğu'da terör mücadelesini de eleştirerek, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tarihe 'insan yakan başbakan' olarak geçeceğini söyledi.

Cizre'de olanları anlatan Demirtaş, "180'den çok insanı orada diri diri yaktılar. Davutoğlu bunu yaptı. Normal bir durum değil. Anlatmaya çalıştık. Olmadı. Bu zalim devlet ne kadar zalim olduğunu göstermek istedi. Bunu Kürtler hakkını isteyecekler ya, bundan sonrakiler sahip çıkmasınlar diye bu yapıldı. Burada yapılanları tarihe not düştük" dedi.

"AKP mahkemeleri kirpiğimizi kıpırdatmaz"

Selahattin Demirtaş, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili de kanunlara karşı suç işlemedikleri görüşünü savundu. Demirtaş, "AKP mahkemeleri kirpiğimizi kıpırdatmaz öyle dik dururuz. Varsa yanlışımız halka karşıdır. Kanunlara karşı suç işlemedik. Bitlis'e geldik konuştuk. Fezleke hazırladılar. Beni mahkemeye çıkardıklarında 'söylemedim' demeyeceğim. Yüksek sesle orada da konuşacağız" dedi.

"Bunlar Kenan Evren'i alkışlayıp, şiir yazan düzendir"

Kimsenin onuruna haysiyetine saldırmadıklarını ve başlarının dik olduğunu anlatan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlıklarımızı kaldırmışlar. Bakalım el mi yaman bey mi yaman? Dokunulmazlıklar kaldırılınca tirtir titreyeceğimizi bekliyorlar. Bunların tarihinde direniş yok ki. Kenan Evren'i alkışlayıp methiye düzen, şiir yazan bir düzendir. Bu siyasi anlayış 'senin tankına palet olayım' diye şiir yazan dönemdir. Bunlar bütün değerlerini kirli anlaşmalarla sata sata buraya geldiler. Aynı değerlerini satılığa çıkartarak buraya geldiler. İslamın neresinde rüşvetin helal olduğu yazıyor. Hırsızlık mübahtır diyor? Diri diri insan yakmak, kul hakkı yemek nerde yazıyor? En çok da Bitlis gibi kendi inançlarına bağlı yerlerden tokat yediler. Bunların İslamla alakaları yok. Allah'tan korkan kuldan utanır. Bunlarda böyle bir şey yok. Kul hakkı yiye yiye domuz gibi oldular."