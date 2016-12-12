Demirtaş: Bu acımasız katliamı lanetliyorum

Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumartesi akşamı İstanbul'u hedef alan bombalı saldırıları "acımasız bir katliam" olarak nitelendirdi ve lanetlediğini söyledi.

Avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda Demirtaş, "İstanbul'da Cumartesi akşamı gerçekleşen acımasız katliamı lanetliyor, kınıyorum. Bütün toplumu, halkımızı şiddet karşıtlığında, barış, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük duyguları etrafında umutla bir arada durmaya davet ediyorum" dedi.

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle Kasım ayı başında gözaltına alınan Demirtaş, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Demirtaş, koşullar ne olursa olsun barışın savunulmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız" diye konuştu.

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen bombalı saldırılarda 36'sı polis, sekizi sivil, toplam 44 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıları, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.