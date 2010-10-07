-DEMİRTAŞ: BOYKOTÇULARIN OYU DAHA FAZLA AĞRI (A.A) - 10.07.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, referandumu boykot edeceklerini yineleyerek, boykotçuların kullanmadığı oyların, ''evet'' ve ''hayır'' oylarından daha fazla olacağını öne sürdü. Demirtaş, partisinin il teşkilatınca düzenlenen bölge toplantısına katılmak üzere Ağrı'ya geldi. BDP İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Demirtaş, toplantıda Anayasa değişikliği ve referandum çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunacaklarını belirtti. 12 Eylülde sandık başına gitmeyeceklerini, oy kullanmayarak rejimin boykot edileceğini herkese göstermek istediklerini vurgulayan Demirtaş, boykotçuların kullanmadığı oyların, ''evet'' ve ''hayır'' oylarından daha fazla olacağını öne sürdü. Son zamanlarda bölgede yaşanan olaylara da değinen Demirtaş, ''Biz çatışma olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yazık ki bu çatışma yaşanıyor, ölümler oluyor. Evlatlarının cenazesini alamayan aileler var. Günlerdir hastane kapısında çatışmada ölen çocuklarının cenazesini bekliyorlar'' diye konuştu.