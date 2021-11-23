Demirtaş: Boji, bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddiasının ardından, kakayı bir yolcunun bıraktığı ortaya çıktı. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, döviz kurundaki artışına ilişkin olarak Boji'nin fotoğrafını paylaşarak, "Boji, bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme" paylaşımını yaptı.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir zihniyet düşünün ki Boji'nin b*kundan medet umar hale gelmiş. Sıkma canını Boji. Kumpasın b*kunu çıkardılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bir ara bizim kumpas davasını izlemeye gel, göreceksin ki aynı b*kun laciverdi. Sadece, henüz kameraya yakalanmadılar. Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme." ifadesini kullandı.