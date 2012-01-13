-Demirtaş: Biz haklı ve meşru talepleri olan bir partiyiz DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, ''Bugün Kürtlere bunlar yapılıyor diye birileri memnun olabilir, birileri AK Parti'ye alkış tutabilir. Biz haklı ve meşru talepleri olan bir partiyiz'' dedi. KCK operasyonlarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Demirtaş, şu ana kadar İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bir kararla Türkiye genelinde 103 yerde arama yapıldığını anımsattı. Demirtaş, operasyonlardan hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürerek, ''Bugün Kürtlere bunlar yapılıyor diye birileri memnun olabilir, birileri AK Parti'ye alkış tutabilir. Biz haklı ve meşru talepleri olan bir partiyiz. Biz demokratik çerçevede bugüne kadar siyaset yaptık. Bugüne kadar yürütüğümüz çalışma ile de Türkiye'de farklı bir muhalif portre ortaya koyduk. BDP gibi bu ülkede özgürlük adına, demokrasi adına muhalefet yürüten bir partiye dönük her gün yüzlerce tutuklama var'' dedi. KCK operasyonlarının toplumsal barışı tehdit ettiğini ileri süren Demirtaş, ''Fikirlerimizin bedeli neyse bugüne kadar ödedik, bundan sonra da ödemekten çekinmeyiz. Ama ödetmekten de çekinmeyiz. Sanmasınlar ki boyun eğeriz, AK Parti'nin önünde diz çökeriz. AK Parti bütün bunların bedelini bu halka ödeyecektir bundan kimsenin kuşkusu olmasın'' diye konuştu. Bu arada, Ankara'da parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da, Leyla Zana'nın bir milletvekili olduğunu ve bunun herkes tarafından bilinmesine rağmen evine girildiğini belirterek, operasyonun adalete ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu savundu. Kışanak, ''Ortada bir suç ve bir örgüt varsa bir defada operasyonunu yapar bitirirsin, kesintisiz olarak üç yıl devam eden operasyonlar zinciri, bu işin hukuki olmadığının zaten temel göstergesidir. Kırılmak istenen bir irade, teslim alınmak istenen bir demokratik siyaset var'' dedi.