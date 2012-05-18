Demirtaş: Biz de Paris, Roma, Newyork Belediyelerini istiyoruz

Barış ve Demorrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün bazı gazetelerde yer alan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır dışında Van ve Mardin Belediyelerini de istediği yönündeki haberler üzerine, "Başbakan Diyarbakır, Van, ve Şırnak Belediyelerini istiyormuş. Biz de Paris, Roma, Newyork Belediyelerini istiyoruz ama olmuyor işte" diye konuştu.

Bizim istediğimiz Belediyeleri almamız ne kadar zor ve hayal ise, Başbakan'ın istediği Belediyeleri alması da o kadar zor ve hayaldir. Mardin Belediyesini zaten bu dönemde alacağız. Büyükşehir olması ile oraya rahat alırız diye düşünüyorum" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın önceki gün yapılan Ak Parti Genişletilmiş il başkanları divan toplantısında yaptığı konuşmada bölgedeki Mardin ve Van Belediyelerini de istediğine dair haberler üzerine BDP Genel başkanı Selahattin Demirtaş hem sosyal medyada, hem de konu ile ilgili gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. Demirtaş, Başbakan'ın Diyarbakır, Van ve Şırnak Belediyelerini istediğini belirterek, "Biz de Paris, Roma, New York Belediyelerini istiyoruz ama olmuyor işte. Bizim istediğimiz Belediyeleri almamız ne kadar zor ve hayal ise, Başbakan'ın istediği Belediyeleri alması da o kadar zor ve hayaldir. Mardin Belediyesini zaten bu dönemde alacağız. Büyükşehir olması ile oraya rahat alırız diye düşünüyorum" dedi.



Başbakan ne demişti?



Gazetelerde yer alan habere göre, önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde Başbakan Erdoğan Diyarbakır, Mardin ve Van'ı Belediyelerini almayı hedeflediklerini açıklamış ve "Mardin merkez Belediye bizde, ancak bu yasadan sonra BDP’nin elindeki Kızıltepe gibi ilçelerin merkeze büyük etkisi olacak. Buraları kaybetmek istemiyorum" demiş. Erdoğan'ın toplantıda Van Belediyesini de almak istediği ifade edilmişti