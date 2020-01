Demirtaş: Biz bu topraklarda şiddet istemiyoruz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz kavga, gürültü istemiyoruz. Biz bu topraklarda, burada şiddet istemiyoruz" dedi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Ağrı Adliye Sarayı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerin iptal edilmesine çok üzülmediklerini belirterek, bir kez daha halkla buluştuklarını söyledi.

Ağrı'ya hizmet etmek, gerçek bir şehir yapmak için 24 saat çalışacaklarını ifade eden Demirtaş, "Aslında Başbakan iki gün öce burada gerekli konuşmayı yaptı. Benim bir şey söylememe gerek yok. Yaptığı bütün konuşmada, BDP'ye neden oy verilmesi gerektiğini anlattı. Başbakanın konuşmasını dinleyin, BDP'ye neden oy verilmesi gerektiğini anlarsınız" diye konuştu.

Demirtaş, "Ağrılı kadınları kapının arkasına kilitleyecek siyasi güç yoktur, bu topraklarda. Barış ve Demokrasi Partisi'nin bugün 77 kadın belediye başkanı vardır. O eve kilitliyor dediğiniz kadınlar var ya 77 kiş belediye başkanı oldu. Onların partisindeki belediye başkanı sayısı 7 kişi. Bütün Türkiye'de toplam belediye başkan sayısı 14 kişi" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Bize burada b planından, C planından bahseden Başbakana soruyorum, eğer B planın, C planın savaşsa neden bu barış yoluna giriyorsun? Bizim A planı dışında, başka planımız olmasın istiyoruz. Sadece barış yolunda yürümek istiyoruz. Barış yolunda mücadele etmek istiyoruz. Yok sen b planın, c planın devreye girer, parmak sallayıp bizi tehdit edersen, biz de kurbanlık koyun olmadığımızı göstereceğiz tabii ki. B planını, C planını o zaman görürsün. Halk kendi B planını, C planını uygulandığında görürsün."

Herkesin iyi niyetli olmadığını anlatan Demirtaş, "Biz kavga, gürültü istemiyoruz. Biz bu topraklarda, burada şiddet istemiyoruz. Esnafımız da rahat iş yapacak, çalışacak, buradaki memuru da işçisi de ev kadını da öğrencisi de huzur bulacak diyorum. Bundan ısrarla 'BDP'yi şiddet getirecek, esnafa kepenk kapattıracak' diye kirli propagandayla yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer bunun tutmadığını görürlerse sokakları karıştırmak isteyecekler. Genç kardeşlerimiz bu provokasyona düşmesinler. İnşallah seçimi kazanmışsınız. Madem büyük bir farkla almışsınız. O nedenle sabırlı, sakin olmalısınız" şeklinde konuştu.