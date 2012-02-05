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Politika

Demirtaş: Bilseydim onbaşı değil 'onbeş başı' derdim

Demirtaş, Genelkurmay Başkanı hakkında kullandığı 'onbaşı' ifadesi sonrası hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili 'zoruna gideceğini bilsem onbaşı de&#

05 Şubat 2012 02:00

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genelkurmay Başkanı hakkında kullandığı 'onbaşı' ifadesi sonrası hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili 'zoruna gideceğini bilsem onbaşı değil onbeş başı derdim' dedi.


Partisinin İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen dayanışma yemeğine katılan Demirtaş, konuşmasında, üzerlerindeki baskı arttıkça kendilerinin çok daha güçlü sahiplenildiğini söyledi.


Demirtaş, hükümetin, toplumu etkilemek için genelkurmay başkanına Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklama yaptırdığını iddia ederek, şöyle konuştu:


“15-20 milyonluk Kürt nüfusunun anadilde eğitim yapıp yapmayacağına Genelkurmay Başkanı karar veriyor. Biz de onun yaptığı açıklamanın bizim nazarımızda hiçbir etkisi olmadığını, (Bir onbaşı kadar etkin vardır) sözleriyle anlatıyoruz. Bunu hakaret olarak algılıyor. Ne hakaret etme niyetim ne de böyle bir tarzım vardır. Gerçekten bu açıklamanın hiçbir etkisinin olmayacağını anlatmaya çalıştım. Bilseydim onbaşı bu kadar zorlarına gidecek, onbeş başı derdim. Niye bu kadar ağırlarına gitti, anlamış değilim.”


Genelkurmay Başkanlığının suç duyurusu sonucu Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığını ve kendisi hakkında “hakaret” suçundan yargılanması amacıyla fezleke hazırladığını belirten Demirtaş, “Müthiş bir hızla hemen fezlekeleri, soruşturmaları tamamlayıp gönderiyorlar. Neymiş, onbaşı demişim. Sen 34 kişiyi katletmişin. Adaletsizliği anlatabiliyor muyum? O ülkenin vatandaşı olan Kürtler sana nasıl güvenecek, nasıl inanacak adaletine, kalkınmana, partine, nasıl destek verecek? Vatandaşları kendi içinde ayrımcılığa tabi tutan zihniyet budur. Bize açılan soruşturmalar, şahsımıza açılan soruşturmalar değil, halkın iradesine yapılan saygısızlıktır” diye konuştu.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamalarıyla ilgili, Selahattin Demirtaş'ın partisinin Sultanbeyli İlçe Örgütü'nce düzenlenen programda yaptığı konuşmada “Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın” sözleri üzerine, Genelkurmay Başkanlığının yaptığı suç duyurusu sonucu açılan soruşturmayı tamamlayan Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca, “hakaret” suçundan yargılanması amacıyla fezleke hazırlamış, fezleke, Demirtaş'ın milletvekili olması dolayısıyla Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

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