-Demirtaş: BDP PKK'dan ayrı bir örgüttür DİYARBAKIR (A.A) - 15.08.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''BDP, çalışma tarzıyla, örgütlenmesiyle, mücadele yöntemleriyle PKK'dan ayrı bir örgüttür'' dedi. Grup Başkanı Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada, BDP'nin bir demokratik sistemde olması gerektiği kadar şiddetle arasına net ve kesin bir ifade koyduğunu söyledi. Demirtaş, ''BDP, çalışma tarzıyla, örgütlenmesiyle, mücadele yöntemleriyle PKK'dan ayrı bir örgüttür. BDP son seçimlerde 2.5 milyondan fazla oy almış, mecliste grubu olan siyasi bir partidir. Siz bir ülkenin başbakanı olarak çıkıp böyle bir siyasi partiyi 'terörist' ilan ederseniz sizin demokrasi ile zerre kadar zihni alakanız yok demektir. Böyle bir şey yoktur'' dedi. Bugün yaşanan siyasi atmosferdeki gerilimin BDP'nin duruşundan kaynaklanmadığını öne süren Demirtaş, ''BDP barışa katkı sunacak siyasi bir güç'' diye konuştu. Demirtaş, gazetecilerin; ''Başbakan Erdoğan'ın demokratik özerklikle ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazan ayında meydana gelen olaylarda artış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu; ''Oturup tartışabiliriz. Bakanlar Kurulu'na arkadaşlarımla birlikte bu konuda brifing vermeye hazırım. Demokratik özerklik nedir?, Türkiye'ye faydası nedir? Konuşalım'' şeklinde yanıtladı. İslam alemi için Ramazan ayının diğer aylara oranla daha kutsal, manevi değerlerin daha dorukta olduğu bir ay olduğunu ve hiç bir ölümün yaşanmamasını arzu ettiklerini belirten Demirtaş, ''Ramazan'da, bayramda ölümler olmamalıdır, hiçbir zaman olmamalıdır ama en azından o dönemler kutsal aylar kutsal dönemlerdir'' dedi. -''Parlamentoyu terk etmiş değiliz'' Demirtaş, parti meclis toplantılarını Diyarbakır'da gerçekleştirmelerine ilişkin başka bir soru üzerine de; ''Biz Ankara'yı terk etmiş değiliz, parlamentoyu terk etmiş değiliz; Biz bir tavır koyduk, bunu sürdürüyoruz şu anda. Biz siyaset sahnesini bırakmış o alanı birilerine terk etmiş değiliz. BDP grubu meclisin içinde de dışında da olsa siyasetini sürdürüyor. Parlamentoda grubumuz vardır, sadece milletvekilleri genel kurul çalışmalarına şu aşamada katılmıyorlar onun dışında grup olarak tüm faaliyetlerimiz sürüyor'' dedi. Demirtaş, boykot kararlarıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını, kararlarını da tartışmaya açmayı düşünmediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Biz kapılarımızı hiç bir zaman kapatmayız. Ne olursa olsun biz kapılarımızı asla kapatmayacağız. Siyaset zeminini terk etmeyeceğiz. Heyetlerinizi gönderip görüşme yaptığınız Kürt sorunundaki önemli bir aktörle şu anda siz görüşmeyi engelliyorsunuz. Heyet istediği zaman gidecek, görüşecek ama avukatları, ailesi, sivil heyetler, aydınlar, yazarlar gidemeyecek. Hayret ediyorum. İmralı'da sürdürülen diyaloğu anlamaya çalışıyorum. Sadece heyet değil, aydınlar, yazarlar, sivil toplum kuruluşları da gidebilsin. Dış dünyayla bağlantısı tümden daha özgür koşullarda sağlansın. Kürt sorununun da kalıcı bir barıştan söz edilecekse kesinlikle İmralı sisteminin feshedilmesi lazım. Bir ada içerisinde özel hükümlü muamelesinden vazgeçilmesi lazım. İmralı sistemi tıkandığı için şu anda süreç tıkanmıştır. Nerede tıkanmışsa oradan açılması lazım.''