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Politika

Demirtaş: BDP milletvekilleri insani bir refleks olarak PKK ile kucaklaştı

BDP'li Demirtaş, milletvekillerin PKK kucaklaşması ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

01 Eylül 2012 23:54

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Şemdinli'de PKK ile BDP'li milletvekillerinin kucaklaşamasının ardından gündeme gelen milletvekillerin dokunulmazlığının düşürülmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "BDP milletvekilleri insani bir refleks olarak Şemdinli'de PKK gerillaları ile kucaklaştı diye terörist ilan ediliyor" dedi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen 1 Eylül Barış Günü mitingine katılan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalar yaptı.

Demirtaş, öncelikle PKK ile BDP milletvekillerinin kucaklaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi:

“BDP milletvekilleri insani bir refleks olarak Şemdinli'de PKK gerillaları ile kucaklaştı diye terörist ilan ediliyor. Biz hangi eyleminden dolayı PKK'ya teşekkür ettik. Hep 'bu akan kan dursun' dedik. 'Ellerinizi tetikten çekin, bu savaş dursun' dedik. 'Anaların gözyaşı arasında fark yoktur' dedik. Kim ölümlerden zevk alıyor.”

Demirtaş, gündemin diğer bir konusu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili ise meydan okudu:

“Kaldırmayan namerttir. Sabah akşam önümüze bunu getiriyorlar. Hepimizin dokunulmazlığı kalksın. Yiyorsa hodri meydan. Bize dokunulmadığı nerede görülmüş. Polisin, medyan, savcın zaten dokunulmazlığı ihlal ediyor. Bizi halk koruyor. Bizim dokunulmazlığımızı halk sağlıyor. O yüzden sabah öğle akşam dokunulmazlığı kaldırırız tehdidi ile karşımıza gelmeyin.”

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