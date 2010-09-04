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Politika

DEMİRTAŞ: BAŞBAKAN TUR OPERATÖRÜ GİBİ İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 17:21

-DEMİRTAŞ: BAŞBAKAN TUR OPERATÖRÜ GİBİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Diyarbakır'daki mitingde yaptığı konuşmaya ilişkin, ''Diyarbakır mitingine ilişkin zaten kimsenin bir beklentisi kalmamıştı. Sayın Başbakan da bunu doğrular şekilde bir miting gerçekleştirdi'' dedi. Demirtaş, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İzmir'e hareketinden önce, basın mensuplarının AK Parti'nin Diyarbakır mitingi konusundaki soruları üzerine, şunları söyledi: ''Herhalde bir siyasetçinin, bir Başbakan'ın bu sıfatla Diyarbakır'da yaptığı içeriği en boş konuşmaydı, tarihe böyle geçmiş oldu. Sayın Başbakan, tur operatörü gibi maşallah. 63 milletvekili ve 7 bakan beraberinde çevre illerden aldığı binlerce kişiyle birlikte Diyarbakır'a bir tur düzenlemiş oldu mitingden öte. Aynı zamanda kendisi de tur operatörünün rehberi gibi, Diyarbakır'ın tarihi, turistik yerlerini Diyarbakırlılara anlattı. Diyarbakır'ın tarihteki tanınmış şahsiyetlerini Diyarbakırlılara anlattı. Bu Diyarbakır'ın aklıyla alay etmektir. Diyarbakır da bunun yanıtını referandumda Sayın Başbakan'a verecektir.'' Demirtaş, ''Referandumdaki tavrınızda bir değişiklik olacak mı'' sorusu üzerine de ''Hayır, hayır. Zaten bir beklentimiz yoktu. Başbakan gelse ve ağzı ile kuş tutsaydı da bizim boykot tavrımızda bir esneme olması ihtimali yoktu. Başbakan'ın ağzı ile kuş tutma niyeti de yoktu zaten'' diye konuştu. ''Sayın Başbakan, Diyarbakır Cezaevi'nin yıkılacağını söyledi. Diyarbakırlılar bunu nasıl karşıladı'' sorusu üzerine de Demirtaş, şöyle dedi: ''Diyarbakırlılar dün akşamdan bu yana davul zurna ile mahallelerde kutlamalar yapıyor. 'Çok şükür' diyorlar, 'Başbakan, Diyarbakır'a yeni bir cezaevi yapıyormuş.' 7 bakan ve 63 milletvekili getirdi ve Diyarbakır'a yeni bir cezaevi yapma müjdesi verdi. Diyarbakırlılar dün geceden beri uyuyamıyor, bunu kutluyor. Fakat Diyarbakır Cezaevi'ni de Diyarbakırlılar yıktırmaz. Orası müze olsun diye Diyarbakırlılar ısrar ediyor. Orada işkence görmüş insanlar da Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesini istiyor ama yeni cezaevi yapılarak değil, cezaevi boşaltılıp insanlar tahliye edilerek.'' Demirtaş, ''Sayın Başbakan'dan ne gibi bir beklentiniz vardı'' sorusu üzerine de ''Bizim bu dönemde Sayın Başbakan'dan bir beklentimiz yok ama en azından halkın barışa ilişkin beklentileri, talepleri vardı. Biliyorsunuz bir ateşkes dönemindeyiz, 20 Eylülde ateşkesin son bulma ihtimali var. Buna dönük mesajlar bekliyordu herkes. Bu biraz siyaset üstü bir konudur. Referandumun çok daha üstünde önemli bir konu. Diyarbakır halkı onu bekliyordu, bizler de onu bekliyorduk. O konuya ilişkin bir çağrısı olabilirdi, bir yaklaşımı olabilirdi'' diye konuştu. ''Af konusunda bir beklentiniz var mıydı'' sorusu üzerine de Demirtaş, ''Öyle bir beklentimiz yoktu'' dedi.

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