-Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi TBMM (A.A) - 04.01.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmanın, Türkiye'nin yakın tarihinde büyük facialara yol açabilecek bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu'' iddia etti. BDP grubunda, TBMM Genel Kurulu salonundaki eylemlerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, yaklaşık 5 yıldır DTP, arkasından da BDP ile Parlamento çatısı altında Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmek için mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi. Gelinen noktada daha önce yaptıkları uyarıların hiçbirinin Hükümet tarafından dikkate alınmadığını ileri süren Demirtaş, ''Bugün Başbakanın grupta yaptığı konuşma, Türkiye'nin yakın tarihinde büyük facialara yol açabilecek bir zihniyetin dışa vurumuydu. Dökülen kanın yetmediği, çok daha fazla kanın dökülmesi gerektiği mesajını, açık açık bir Başbakan, burada Mecliste kürsüden toplumun gözünün içine baka baka ifade edebilmiştir. Bütün bu olup bitenlerden bütün bu acılardan BDP'yi sorumlu tutarak tarihi bir çarpıtmayı tekrarlamıştır'' ifadesini kullandı. -''İktidar için Parlamento şikayet yeri değil''- Demirtaş, iktidarlar açısından parlamentoların şikayet yeri olmadığını belirterek, ''İktidarlar açısından parlamentolar çözüm yeridir. Muhalefete düşen de iktidarın üreteceği makul mantıklı çözümleri desteklemektir. Eğer iktidarlar çözüm üretmiyorsa onları teşhir etmektir. Biz de bugün bütün blok milletvekilleri olarak parlamento çatısı altında çözüm arayışı olmadığını, diğer üç grubun da çözüm arayışı konusunda samimi olmadığını bir kez daha bu oturma eylemimiz ile teşhir etmek istedik'' dedi. Toplumunun sorunlarının, problemlerinin Meclis çatısı altında tartışılmadığını ve çözüm aranmadığını iddia eden Demirtaş, şunları söyledi: ''Bütün sorunların çözümü gencecik çocukların omzuna yükleniyor. Gençlerimiz bu ülkede ağır bedeller ödüyor. Çözüm üretmeyen bu Parlamento ve üç grup bundan sorumludur. Başta AKP olmak üzere. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu sadece bizim açımızdan sembolik bir eylemdir. Dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir eylemdir. Bugün sabaha kadar bizler burada oturarak, uyumayarak, ülkenin içine sürüklendiği ve giderek de derinleşen bu krizi herkese hatırlatmak istiyoruz ve herkesi çözümün tarafı olmaya çağırıyoruz ve davet ediyoruz.'' İktidarın anlayışını protesto ettiklerini söyleyen Demirtaş, ''Bu zihniyeti de protesto ediyoruz. İmralı'da süren tecridi protesto ediyoruz. Bu çözümsüzlük mantığının ta kendisidir. Tecritte ısrar, çatışmada gerilimde ısrardır. Hükümet bunu yapmaya çalışıyor. Biz bu oturma eylemi ile teşhir ediyoruz. Çözümün tarafı olduğumuzu, çözüm adına hazır olduğumuzu bütün Türkiye'ye buradan bir kez daha ilan ediyoruz'' dedi. Demirtaş, seçilmiş ve Meclise gelmiş olmalarının nedeninin, sorunlara çözüm üretmek olduğuna işaret ederek, ''Parlamento bu görevden kaçıyor. Gruplar bu görevden kaçıyor. Biz onları bu göreve davet edene kadar, hatırlatana kadar, teşhir edene kadar çabalarımızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Parlamenterlik sadece kürsüye çıkıp ahkam kesmek değil, bol keseden atmak değildir. Herkes bunu bilmelidir'' diye konuştu. Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin çözüm alanına çekilmesi adına bundan sonra her yerin kendileri için eylem alını olduğunu ifade etti. Gazetecilerin ''Örnek verir misiniz?'' sorusuna Demirtaş, ''Her örnek yaşandığında sizler görürsünüz'' yanıtını verdi. Sorumluların açığa alınarak yargıya teslim edilmesini isteyen Demirtaş, ''Adil bir soruşturmanın önünü açması lazım. Bağımsız heyetlerin incelemesine fırsat vermesi lazım. Ailelerden hiç tereddütsüz bir şekilde özür dilemesi lazım. Geciktirmeden... Tazminat bu işin en son kısmıdır'' dedi.