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BBC Türkçe

Demirtaş: Barışmamızı engellemek istiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gaziantep\'te en az 50 kinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamasında, \"KCK çözüm için kapı aralamışken Antep\'te katliamın olması tesadüf değildir\" dedi.

21 Ağustos 2016 17:13

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gaziantep'te en az 50 kinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamasında, "KCK çözüm için kapı aralamışken Antep'te katliamın olması tesadüf değildir" dedi.

Demirtaş, bugün başlayacağı Güney Afrika ziyartetini iptal edip Diyarbakır'dan Gaziantep'e geçti.

Selahattin Demirtaş, özetle şunları söyledi:

"Suruç katliamı döneminde tarihi günler yaşıyorduk, dün de benzer bir tarihi sürecin eşiğindeyken yine aynı çeteler devreye girdi. Suruç katliamı ardından Ceylanpınar'da iki polisin katledilmesi savaşı tetiklemek için hazırlanan bir senaryoydu. Bir yıldan fazladır çatışmalar yeniden başladı ve ülke kan gölüne döndü. Ateşkes çağrıları kan gölü ile gümbürtüye gitti. Dün, KCK çözüm için kapı aralamışken Antep'te katliam oldu. Bunlar tesadüf değildir" dedi.

"Barışmamızı engellemek isteyen güçler var. Acı ve sevincin ortaklaşmayacağı bir ülke yaratmak istiyorlar. Gelin hep birlikte acılarımızı ortaklaştıracak bir çaba içinde olalım. Düğünlerimizi, taziyelerimizi, acılarımızı, yüreklerimizi bir yapalım. Tüm siyasetçilere çağrı yapıyorum, gelin taziyede yanyana duralım. Halkımız duyarlı olmalıdır. Sizi kaosa sürükleyecek hiçbir çağrı, dost çağrısı değildir. Gün intikam ve öç alma günü değildir, acımız çok büyüktür, yaşanan acının büyüklüğü bizim için barış umuduna dönüşsün diyoruz. Yoksa ülkemiz adım adım büyük katliamlara doğru giderek Suriye'ye dönüşecektir."

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