Demirtaş: Bana göre PKK iyi yapmıyor

T24 - Hakkâri Çukurca’daki saldırıyı değerlendiren BDP Grup Başkanı Demirtaş, Hürriyet gazetesinde yaptığı açıklamada, "Bu noktaya hükümet getirdi. Bana göre PKK iyi yapmıyor" dedi.



BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları, uzun süredir silahların konuştuğu, kan ve gözyaşının aktığı ortamda siyasetin yeniden konuşulmasına vesile oldu. Taraf gazetesine konuşan BDP milletvekilleri Murat Bozlak ve Nursel Aydoğan da, sorunun çözümünde Meclis’in inisiyatif alması gerektiğini belirterek, “BDP’nin de süreçte yer alacağını” bildirdi.



Çukurca saldırısında yaşamını yitiren askerler için “O tabutların içinde yatanlar sadece onların çocukları değil hepimizin vicdanı, ruhu ve kardeşidir” diyen Demirtaş, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘Şiddet sorun çözmez’



“Bu noktaya hükümet adım adım getirdi. Yoksa PKK iyi mi yapıyor? Bana göre iyi yapmıyor, PKK eylem yapmamalı. Devlet de yapmamalı. Silahlar susmalı. Başbakan ‘Ramazan sonrası’ ya da ‘Bıçak kemiğe dayandı’ diyor. Oysa ben de diyorum ki savaşın bir çözüm olacağına inanmıyorum. Silahın çözümü getireceğine inanmıyorum. Buna inansam samimiyetle söylerdim. Siyasete inandığım için buradayım, inanmasam zaten bugüne kadar başka yerde olurdum.” Demirtaş’ın sözleri tartışma yaratırken Taraf ’a konuşan Kürt siyasetinin deneyimli siyasetçilerinden BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak, silahın ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini vurgulayarak, “Daha önce defalarca her iki tarafın da şiddeti tırmandırdığı dönemler oldu. Ancak sonuç alınamadı. Şiddet, kan ve göz yaşından başka bir şey getirmedi. Bunu herkesin görmesi gerek” dedi.



Sorunun çözümünde en büyük sorumluluğun hükümette olduğunu vurgulayan Bozlak, şunları söyledi: “Hükümet derhal çıkıp, genel bir açıklama yapmalı. ‘Bu sorun anayasal çerçevede konuşarak çözülecektir’ demeli. Bu konuda güven vermeli. Operasyonlar durmalı. PKK eylemlerini durdurmalı, silaha başvurmamalı. Ve sorunlar konuşarak, müzakere edilerek siyasal zeminde çözülmeye çalışılmalı.”



“Parlamentoya gitmememizdeki temel neden hükümetin çözümsüzlük diye adlandırdığımız politikasını protesto etmekti” diyen Murat Bozlak, grup olarak yeniden bir araya gelip kararlarını değerlendireceklerini söyledi. Bozlak, “Değerlendirmenin olumlu olacağını düşünüyorum. BDP üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

‘PKK bizi dinlemez’



BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da ölümlerin durdurulabilmesi için silahların acilen iki taraflı olarak susturulması gerektiğini söyledi. Aydoğan, “Ancak biz istediğimiz kadar eylemsizlik çağrısı, ateşkes çağrısı yapalım. PKK bizi dinlemez. PKK’nın sözünü dinleyeceği tek kişi Abdullah Öcalan’dır. O nedenle Öcalan ile görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlaması gerekir” dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Meclis’in acilen toplanması önerisi”ne dikkat çeken Aydoğan, “CHP’nin bu çağrısı önemli. Meclis’in acilen toplanıp kanın durdurulmasını, Kürt sorununun çözümünü masaya yatırıp tartışması gerekir. Elbette bu konuda en fazla söz söyleyeceklerin başında biz geliyoruz” diye konuştu.





