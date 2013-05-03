Demirtaş: Bahçeli ve Kılıçdaroğlu bir gece nöbet tutsunlar, bakalım savaş diyecekler mi?

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'de Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Demirtaş, "Bir gece gelip nöbet tutsunlar. Bakalım yine 'Savaş' diyecekler mi?" dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, üç günlük gezi, açılış ve incelemeler geldiği Hakkari'de halka hitap etti, 'çözüm süreci'ne destek vermedikleri gerekçesiyle muhalefeti eleştirdi. Demirtaş, "Ankara'dan savaş naraları atmak kolay. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu gelip Hakkari'nin Depin noktasında 1 gece nöbet tutsunlar. Bakalım bir gün sonra yine 'Savaş' diyecekler mi?" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Çiftlik Mevkii'nde 3 bin kişi tarafından karşılanan BDP Genel Başkanı Selahatin Demirtaş, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Hakkari milletvekilleri Adil Zozani, Esat Canan ve partililerin bulunduğu araç konvoyu eşliğinde Tekser Mevkii'ne geçti ve otogarın temel atma törenine katıldı. Otogar inşaatını yapan müteahhit firmanın sahibi Aytekin Koparan'ın kurban kesmesine izin vermeyen Demirtaş, "Artık bu dağlarda kan akmasın. Bugün de burada kan akmasını istemiyorum. Bu kurbanları kesme" dedi.

Buradan Bulvar Caddesi'ndeki Belediye Meydanı'na gelen Demirtaş, burada toplanan yaklaşık 4 bin kişiye hitap etti. Parti otobüsü üzerinde konuşan Demirtaş, Hakkarililere Öcalan'ın selamını getirdiğini belirterek, barış sürecine herkesin destek vermesini istedi.

'Barış olmasaydı, hala buralarda kan akıyor olacaktı'

Barış için çok önemli adımların atıldığını belirten Demirtaş, halkın istemesiyle bu sürece gelindiğini söyledi. Demirtaş, "Hakkari, Şırnak ve bu bölgedeki halkın mücadelesi olmasaydı bu barış mümkün olmazdı. Eğer bu barış olmasaydı hala buralarda kan akıyor olacaktı. Bakın aylardır ne asker ne de Kürt çocukları ölüyor. Bu çok önemlidir. Bakın yol üzerinde gelirken askerlerin gözlerindeki o barış umudunu ve heyecanını gördük" dedi.

'Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Depin'de nöbet tutsun'

Muhalefetin 'çözüm süreci'ne destek vermediğini söyleyen Demirtaş, Ankara'da savaş narası atmanın kolay olduğunu belirterek, "Bahçeli ve Kılıçdaroğlu gelsin Depin'de bir gece nöbet tutsun. Bakalım sabah yine 'Savaş' diyecekler mi? Bu savaş, 30 yıl ülkeyi yöneten CHP 'nin zihniyetidir. Bu savaş, 10 yıldır müzakere yapmaktan kaçan AKP 'nin zihniyetidir. Biz bu zihniyetin değişmesini istiyoruz. Kürt halkının kendi topraklarında diliyle, kültürüyle, inancıyla yaşaması barıştır. Sayın Öcalan bunun yolunu açtı. Bu elin havada kalmaması için biz arkasındayız" dedi.

'Öcalan 14 yıl önce barış için adım atmış'

İmralı'da yapılan görüşmelerde, Öcalan barışın 14 yıl geciktiğini söylediğini belirten Demirtaş, "Sayın Öcalan '14 yıl önce ben bu barışı gerçekleştirmek için samimi adımlar attım. Ama 14 yıldır bizi oyaladılar. 14 yıldır aldatmaya kandırmaya çalıştılar. 14 yıldır sorunu konuşmak çözmek yerine bizi çözmeye çalıştılar. Artık anladılar ki bu mümkün değil. Ben barış için en büyük katkıyı yapmaya hazırım' dedi. Ve gerilla güçlerine geri çekilme çağrısı yaptı. Onun bu cesaretine saygı duyuyoruz. 14 yıldır tecrit altında tutulan Sayın Öcalan'ı rehin almaya çalışıyorlar. Ama İmralı'da mahkum olmayan tek kişi var. O da Öcalan'dır. Orada Sayın Öcalan'ın güvenliğini sağlamak için hepsi Öcalan'a mahkum olmuşlar" dedi.

'Provakayon olmaması için 75 komite oluşturduk'

Barış için BDP, KCK ve Öcalan'ın elinden geleni yaptığını belirten Demirtaş, artık somut ve kalıcı adımların yasal ve anayasal olarak hükümet tarafından atılmasını beklediklerini söyledi. Demirtaş, inşallah artık silahlar bir daha konuşmamak üzere susacak. Şu anki sorun gerillanın dağda olması değil, Kürtlerin haklarının ellerinden alınmasıdır. Bu sürecin kıymetini Başbakan bilmeli. Yasal anayasal adımlar atılmalı. Biz dağlarda, köylerde şehirlerde provakasyon olmaması için 75 komite oluşturduk ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı BDP'li Fadıl Bedirhanoğlu'nu makamında ziyaret ederek süre sohbet etti.