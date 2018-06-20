Demirtaş: AYM, tahliye talebimi ele almaya korkar hale getirildi; ölü taklidi yapıyor

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye talebini reddettiği haberinin doğru olmadığını açıklayarak, “AYM, dosyamı ele almaya korkar hale getirildi. Halen ölü taklidi yapıyor” dedi. Demirtaş, ülkede yaşanan gerginlik ve kutuplaşma için de AKP'yi suçladı.

Demirtaş’ın twitter hesabından yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin ( aym ) tahliye talebimi reddettiği şeklindeki haberler doğru değildir. AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar. aym , dosyamı ele almaya korkar hale getirildi. Gerçekten çok yazık” denildi.

Demokrasi ve ekonomi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulayan Demirtaş şunları kaydetti:

“Güçlü bir demokrasi kuramayan ülkeler de zengin olabilir elbette. Ama sadece yöneticiler ve elitler. Oysa demokrasisi güçlü olan ülkelerde zenginliği herkes paylaşır. Demokrasi yoksa, yoksula ekmek de yoktur. Şeffaf, hesap veren, hukuka uyan, denetlenebilir bir hükümet yoksa ekonomik büyüme sadece iktidar etrafındaki küçük bir azınlığı trilyoner yapar. AKP yönetimi ve etrafında zenginleşmiş azınlık, bunun en acı örneğidir. Size demokrasi vaat etmeden iş ve aş vaat edene inanmayın."

Konuşarak çözülemeyecek hiç bir sorun olmadığını vurgulayan Demirtaş, Meclis bunun için vardır, hükümetler bunun için kurulur. Sizler de bunun için sandığa gidip oy verirsiniz. Biz Meclis’i, tüm sorunların çözüm yeri haline getireceğiz” dedi.

“Diğer partilere oy veren hiçbir yurttaşımız düşmanımız olamaz” ifadesini kullanan Demirtaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“AKP’nin verdiği en büyük zarar da bu noktada oldu. Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman eden bir dili halen ısrarla sürdürüyorlar. Bana ve partime oy vermeyen herkes, partililerim kadar kardeşimdir. Nokta.”