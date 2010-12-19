-DEMİRTAŞ: ANADİLİMİZE HAKARETİ KABUL ETMEYİZ ELAZIĞ (A.A) - 18.12.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Tabii ki Türkçeyi de öğreneceğiz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimizin resmi dilidir tabii ki öğreneceğiz. Ama kendi anadilimize karşı bu tahammülsüzlüğü hakareti de asla kabul etmeyiz, asla da etmeyeceğiz'' dedi. Elazığ'da partisince düzenlenen ''Anadil Kimliktir'' etkinliğinde yaptığı konuşmada, ''Kürt ve Türk halklarının birbirleri ile bir problemi yoktur'' diyen Demirtaş, halklar arasında bir sorun olmadığını, ancak Kürt ve Türklerin eşit olma haklarının bulunduğunu ifade etti. Demirtaş, şöyle devam etti: ''Bir halk kendi kimliği, diliyle ancak var olabilir. Eğer bir halka kendi anadiliyle eğitim yapamazsın diyorsan o halk asimile olsun kimliğiyle kültürüyle ortadan kalksın demektir. Hiçbir dinde, kitapta bu yoktur. Hele hele dinimizde milliyetçilik, ırkçılık yoktur. Kendine Müslümanım diyen bir insanın başka birinin dilini, kimliğini, kültürünü inkar etmesi söz konusu olamaz. İslamiyetin böyle bir anlayışı yoktur. Ne diyor bu ülkenin Başbakanı? 'Ana dilde eğitim olmaz.' Niye olmaz? Neye aykırıdır? Hangi kitaba aykırıdır. Bir tek kitaba aykırıdır. Kenan Evren'in darbe anayasasına. Peki bir halkın kendi anavatanında, kendi çocuklarını anadilinde eğitme, yetiştirme hakkını Kenan Evren mi belirleyecek? Onun böyle bir yetkisi olabilir mi? O günden bugüne onun Anayasasına sarılanlar, başta Başbakan olmak üzere işte bu suçun ortağıdır.'' Bugüne kadar ''ille de Kürtçe Anayasa yazılacak, Kürt halkı Anayasaya yazılacak'' demediklerini belirten Demirtaş, ''Ancak herkes Türktür diyen madde de bizi kapsamıyor dedik. Gelin bu maddeyi değiştirelim. Herkes bu ülkenin vatandaşıdır diyelim. İlle de oraya Türk, Kürt, Arap, Çerkez yazmanız gerekmiyor. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyelim'' dedi.