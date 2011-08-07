-DEMİRTAŞ: ANADİLİMİZ UNUTTURULMAK İSTENDİ HAKKARİ (A.A) - 06.08.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Anadilimizi inkar ederek, yok sayarak asimilasyon amacıyla Türkçe öğretilmesini kabul etmiyoruz'' dedi. Kurdi-Der Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi, Belediye Başkanlığı salonunda yapıldı. Kongreye katılan BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, katılımcıları Kürtçe selamladıktan sonra konuşmasını Türkçe sürdürdü. Demirtaş, Kürt halkının kendi anavatanında, kendi topraklarında diliyle kültürüyle yok edilme, tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ederek, halkın bu asimilasyona karşı karşı 7'den 70'e, büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Kürt siyasetçilerin büyük bir bölümünün de kendi anadillerinde siyaset yapamayacak duruma geldiğini öne süren Demirtaş, şunları kaydetti: ''Çünkü kendi anadilimiz bize unutturulmak istendi, yok sayıldı. Bir dönem Kürtçe konuşmak, müzik dinlemek utanç vesilesiydi. Bırakın yasayı, korkuyu, Kürt olmak utanç verici bir durumdu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümetlerinin politikası Kürtleri o hale getirmişti. Peki bunun ortaya çıkardığı milyonlarca asimile edilmiş Kürt, Kürt çocuğu kendi diline, kültürüne yeniden kavuşabilecek mi? Başbakan, 'inkarı, asimilasyonu ortadan kaldırdık' derken bütün bu ortaya çıkarmış olduğu sonuçları da ortadan kaldırıyor mu? Hayır. İşte Kurdi-Der gibi kurumlar halkın kendi eliyle emeğiyle özverisiyle yarattığı kurumlar, bu dilin, kültürün yaşayabilmesi, bir eğitim dili haline gelebilmesi, nesilden nesile aktarılabilmesi için mücadele ediyor.'' Demirtaş, Uluslararası Türkçe Olimpiyatları düzenlenmesiyle ilgili de ''Kurdi-Der gibi kuruluşlar Kürtçeyi korumak için mücadele yürütürken Uluslararası Türkçe Olimpiyatları düzenleniyor ve deniyor ki 'Biz kardeşiz. Türkçeye de Kürtçeye de eşit yaklaşıyoruz'. Türkçe olimpiyatları yapılacak, yapalım ve hep birlikte de destekleyelim. Bir dili korumak, Türk dilini korumak, onun için uluslararası olimpiyatlar yapmak gerçekten gurur vericidir. Ama aynı zamanda o ülkede başka bir dili, Kürt dilini yok etmek için uğraşmak da o kadar büyük bir utançtır'' dedi. Kürt çocuklarının Türkçe öğrenmesine herhangi bir itirazı olmadığını, bu ülkenin yurttaşı, vatandaşı olan herkesin ülkenin resmi dilini öğrenmesi gerektiğini anlatan Demirtaş, ''Bakın biz de öğrendik, konuşuyoruz. Ama anadilimizi bize unutturarak Türkçeyi zorla öğretenlere karşı da biz 'artık yeter' diyoruz. Bu nedenle halkımız, her yerde kendi anadiline sahip çıkmalıdır'' diye konuştu.