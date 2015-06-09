Demirtaş: AKP’li koalisyon dışındaki teklifleri tartışabiliriz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP ile bir koalisyon seçeneği içinde olmadıklarını yineleyerek, "Size bir koalisyon teklifi gelirse" sorusuna "Gelirse tartışırız" yanıtını verdi.

Genel seçimde yüzde 13.1 oranıyla yüzde 10 barajını geçen HDP’nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş eşi Başak Demirtaş ile birlikte bugün saat 12.00’de İstanbul’dan Ankara’ya gitti.

THY’ye ait bir uçakla Ankara’ya giden Demirtaş Atatürk Havalimanı VİP Salonu önünde gazetecilerin sorularını cevapladı ve koalisyon ile ilgili tüm gelişmeleri değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi:

‘AKP ile koalisyon seçeneği içinde olmayacağız’

"Bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Seçim sonuçlarını geleceğe dair planlamalarımızı tartışacağız. Partimizin yetkili kurulları tamamını masaya yatıracak. Biz üzerimizdeki sorumluluğu yükü biliyoruz. Türkiye’de kaosa, gerilime, güvensizliğe, istikrarsızlığa izin vermeyeceğiz. Net olduğumuz durum şudur; biz AKP’li bir koalisyon seçeneğinin içinde olmayacağız. Öbür türlü nasıl bir seçenek ortaya çıkar bütün bunları tartışacağız.

‘Bu tartışmalar nasıl yürüyecek izleyelim’

Fakat toplum birinci ve ikinci çıkan partiye bir sorumluluk bir görev vermiş aslında. Teamüller gereği de bunun ilk seçenek olarak tartışılması lazım. AKP, CHP koalisyon seçeneği ilk tartışılması gerekendir doğal olarak. Bütün teamüllerde bunu gerektirir. Toplumda oy verirken bunu istemiş oldu. Halk birinci ve ikinci partiyi bu şekilde şekillendirerek bir şeye işaret etmiş oldu. Bu tartışmalar nasıl yürüyecek bir izleyelim bakalım.Bizim HDP olarak halkın omzuna yüklediği görevin ve sorumluluğun farkında olduğumuzu ve taşıyacağımızı herkesin bilmesi lazım. " diyerek cevapladı.

‘Size koalisyon teklifi gelirse...’

Bir basın mensubunun "Size bir koalisyon teklifi gelirse" sorusuna ise Demirtaş "Gelirse tartışırız "dedi. Bu arada CHP’li Şafak Pavey’de Demirtaş’ı VİP Salonu önünde tebrik etti.