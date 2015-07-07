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Politika

Demirtaş: AKP koalisyondan yana ama Cumhurbaşkanı erken seçim istiyor

'Erken seçim ihtimali giderek ağır basıyor'

07 Temmuz 2015 19:05

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, koalisyon ve erken seçim ihtimallerine ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanının hükümet kurmak için uzun süredir görev vermemesi normal değil. AKP bir aydır hakkı olmadığı halde hukuksuz ve gayrimeşru olarak Türkiye’ yi yönetiyor. AKP yönetimi koalisyondan yana istekli, Cumhurbaşkanı ise erken seçimden" dedi.

"Erken seçim ihtimali giderek ağır basıyor" diyen Demirtaş, "Celal Doğan ‘ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bilgimiz dahilindeydi ama özel bir görüşmeydi. HDP’den Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı’ndan da HDP’ ye herhangi bir mesaj gidip gelmemiştir” ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır mitinginde bombayı patlatan kişi, devletin içerisindeki istihbarattan ve emniyetten destek almıştır. Çözüm süreci ile ilgili; “Kurulacak bir hükümetten önce İmralı’ ya bir heyet gitmesi olanaklı görünmüyor. Ama tecrit tartışmalarına son vermek için ailesi Öcalan ile görüştürülmeli."

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