Demirtaş: AKP, CHP ve MHP'nin ayrı ayrı çalışmasına gerek yok

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "AKP, CHP ve MHP'nin bu kadar ayrı ayrı çalışmasına, yorulmasına gerek yok. Tek bir parti altında birleşmelerini tavsiye ediyorum. İsmi de 'Tekçi Parti' olsun" dedi

(BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Mersin il kongresi öncesinde yaptığı konuşmada, kentte özgürlükten yana olan tek siyasi anlayışın BDP olduğunu öne sürdü.

Mersin'de BDP olmadığı zaman ilin tek renk olacağını savunan Demirtaş, “Çünkü geriye kalan partilerin tamamı aynıdır. Tabelaları, bayrakları, genel başkanları farklı olabilir. Ama hepsi tek partidir. Benim onlara tavsiyem bu partilerin ayrı ayrı faaliyet yürütmesine gerek yok. AKP , CHP ve MHP 'nin bu kadar ayrı çalışmasına, yorulmasına gerek yok. Tek bir parti altında birleşmelerini tavsiye ediyorum. İsmi de Tekçi Parti olsun. Tayyip Recep Erdoğan genel başkanı, Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'da genel başkan yardımcısı olsun. Çünkü Türkiye'deki sorunlara ve çözümlere yaklaşımları itibariyle aralarında hiç bir fark yoktur. Farklı olan tek parti BDP” dedi.

BDP'liler yöenlik tutuklamalar

Demirtaş, BDP'lilerle yönelik tutuklamalara değinerek, “Neden bizi tutukluyorlar? Çünkü biz bütün bu tezgahları, oyunları bozan partiyiz. Devletin kanun gücünü elinde bulunduranlar, devletin baskı, yargı, polis gücünü elinde bulunduranlar, kanunları hiçe sayarak anayasayı, yasaları, hiçe sayarak her gün onlarca BDP'liyi zindanlara atarken CHP, MHP'de bütün bu operasyonları destekliyor” dedi.