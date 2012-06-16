Demirtaş: Aç kurtların önüne atmayız

Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın "Erdoğan, sorunu çözer” sözlerinin ardından yaşanan tartışmalara değinen BDP lideri Selahattin Demirtaş, hiçbir arkadaşlarını aç kurtların önüne atmayacaklarını söyledi. Zana’ya da mesaj veren Demirtaş, “Leyla’yı Leyla yapan Mecnun’un aşkıdır” dedi.



Hakkari'ye yaptığı ziyaret sırasında halka seslenen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeminde yine Leyla Zana'nın açıklamaları vardı.

Demirtaş, Leyla Zana'nın çıkışıyla başlayan Kürt hareketinde ayrılık tartışmalarını değerlendirdi.

Demirtaş, şöyle konuştu: "Kusura bakmasınlar biz Ortadoğu’nun en büyük halk hareketiyiz, çocuk parkında kumlarla oynayan çocuk hareketi değiliz. Biz kimseye minnet duyarak, yalvararak bugünlere gelmedik. AKP bizden böyle bir şey beklemesin. AKP sözcüleri BDP'ye yaptığı dilde daha dikkatli davransın.

Özellikle çözüm aradığımız böyle dönemlerde BDP'nin içine oynayarak oradan bir şey sağlayacaklarını düşünüyorlarsa orda da yanılırlar."



'Leyle'yı Leyla yapan Mecnun'un aşkıdır'



Demirtaş Van’da yaptığı konuşmada da isim vermeden Leyla Zana’ya mesaj göndererek, “Hiçbir belediye başkanımız, hiçbir parti yetkilimiz, hiçbir milletvekilimiz halkın iradesinin üzerinde olamaz. Leyla’yı Leyla yapan Mecnun’un aşkıdır” diye konuştu.



'Aç kurtların önüne atmayız'



Demirtaş, Twitter’dan yazdığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir arkadaşımızı düşüncelerinden dolayı aç kurtların önüne atmamızı bekleyenler de, BDP’de ayrılık, gayrılık bekleyenler de yanılır.”