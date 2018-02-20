Demirtaş: Abdullah Öcalan'ın benimle ve partimle talimat ilişkisi olmadı

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın hiçbir zaman kendisi ve partisi ile talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmediğini söyledi.

Demirtaş, açıklamasında, tutuklu yargılandığı dosya kapsamında Ankara’da yapılan duruşmadaki bazı sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

"Bazı değerlendirmeleri bize talimat gibi sunulmaya çalışıldı"

Demirtaş açıklamasında şöyle dedi:

“Konunun açıklığa kavuşturulması açısından bir kez daha belirtmek gerekirse; sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak, Hükümet, Sayın Öcalan’ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır. Oysa Sayın Öcalan’dan bugüne kadar bize yönelik ne bir talimat alabilmişlerdir ne de bize herhangi bir emrivakiliği kabul ettirebilmişlerdir. Ancak, İmralı çözüm sürecini siyasi bir baskı ve şantaj aracı haline getirmeye çalışmışlardır. Bu baskılara ne Sayın Öcalan ne de biz boyun eğmedik. Bu açıklamaları yapmamın nedeni de spekülatif bir gündem yaratmak değil, yargılandığım dosyada hakkımdaki bu yönlü iddialara cevap vermektir. Duruşmada söylediklerimin tamamı da yüzde yüz doğrudur. Hükümetin çözüm süreçlerine yaklaşımdaki samimiyetsizliğinin de anlaşılması açısından bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.”

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Ne demişti?

Demirtaş savunmasında şunları söylemişti:

"Boykot kararı aldık. ‘Kandil’den talimat alıyor’ diyenler, Öcalan’ın el yazısıyla bir bakan aracılığıyla İmralı’dan yazı getirdiler. Referandumda ‘Evet’ oyu vermemiz için yapıldı bu. İnkar edilirse burada tanık dinletiriz. Yazıda ne vardı? Yazıda, ‘Partiniz kararı verir. Bu değişiklik yeni bir çözüm süreci önünü açar mı?’ yazısıydı. ‘Öcalan’ın talimatı’ diye bunu getirdiler. Ama biz son dakikaya kadar boykot tavrını sürdürdük. Majesteleri kabul etmedi, ‘Hani Öcalan’dan talimat alıyordu bunlar’ demiş. Sen misin Oslo’da çözüm süreci yürütülürken anayasa değişikliğini desteklemeyen."