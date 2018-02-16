Demirtaş'ın tutukluluğuna devam kararı

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamaları nedeniyle yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Hakkında delil olarak gösterilen 'Kandil fotoğrafları'nı hükümetin onayıyla dağıtıldığını belirten Demirtaş, Çözüm sürecinde bu fotoğraflar sürecin ciddiyetle yürütüldüğünün göstergesiydi. Süreç bozulunca şimdi o fotoğraflar dosyaya delil diye konuldu" dedi. Demirtaş devamında, "Her gün baskı ile yargı ile karşı karşıya olmamıza rağmen pes" diyerek duruma tepki gösterdi. Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, "Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması, suçların bir kısmının katolog suçlardan olması ve suçların üst sınırı dikkate alınarak" tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme ara kararını açıklayarak Demirtaş'ın tutukluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Nisan'a ertelendi.

15 aydır tutuklu bulunan Demirtaş savunmasının üçüncü gününde, mahkeme Başkanı duruşmanın başında avukatları sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımları hakkında uyardı. Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflar ve ses kayıtları hakkında açıklamada bulunan Demirtaş, 31 fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan dosyanın geneli üzerindeki beyanda bulunuyor.

Mahkeme başkanından fotoğraf tepkisi

HDP milletvekilleri ile yaklaşık 50 avukatın izlediği duruşmanın 3'üncü günü mahkeme başkanının fotoğraf tepkisiyle açıldı. "Bir üzüntümü dile getirmek istiyorum" diyerek söze başlayan Mahkeme Başkanı, duruşma salonunda müdafii sıralarından çekilmiş bir fotoğrafın internet sitelerinde yayınlandığına dikkat çekti ve "bunu bir avukat arkadaşa yakıştıramıyorum" dedi.

"200 TL kârdasınız"

Avukatlardan duruşma sırasında cep telefonlarını dışarı çıkarmamasını talep eden Mahkeme Başkanı daha sonra dosyanın tamamının taralı olarak içinde yer aldığı 3 DVD'yi Demirtaş'a teslim etti. Demirtaş, duruşmanın ilk gününde dosya eklerini görmediğini, talep etmesine karşın verilmediğini, verildiğinde de ücret talep edildiği yönünde değerlendirmeler yapmıştı. Mahkeme Başkanı bunu hatırlatarak "200 TL kârdasınız" dedi. Demirtaş bu ekleri incelemek için zaman talep edeceğini söyledi.

"Kandil’de çekilen fotoğraflar ise hükümetin onayı ile dağıtıldı"

Demirtaş delil olarak gösterilen fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla ilgili şu beyanda bulundu:

"Ses kayıtları, ortam dinlemeleri hepsini kriminale gönderebilirsiniz. Arkasında durmadığım tek bir konuşmam ya da inkar ettiğim tek bir faaliyetim yoktur. Hepsinin arkasındayım. İmralı’da Kandil’de fotoğraf çektirdik. Bunlar hatıra fotoğrafı değildi. Bu işin ciddiyetine dair olan fotoğraflardı. Cezaevine yasak olan fotoğraf makinesini biz sokmadık. Oradaki görevli tarafından çekildi. Adalet Bakanlığı mührüyle digital ortamda verildi. Kandil’de çekilen fotoğraflar ise hükümetin onayı ile dağıtıldı. Çünkü bu fotoğraflar sürecin ciddiyetle yürütüldüğünün göstergesiydi. Çözüm süreci bozulunca şimdi o fotoğraflar dosyaya delil diye konuldu. Her gün baskı ile yargı ile karşı karşıya olmamıza rağmen pes etmiyoruz. Bize oy vermeyenler ise bu durumu anlamlandırmaya çalışıyor. Bizimde istediğimiz toplumsal uzlaşıdır. Böylesi yüzde 10, diğer yüzde 51’den iyidir."



"DTK şiddet alternatifi bir örgüttür"

Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) savunduğu ‘demokratik özerklik'le ilgili değerlendirmeler yaptı. Demirtaş, bu çerçevede ‘Ortak Vatan Demokratik Cumhuriyet' sloganını kullandıklarına dikkat çekerek, "Şiddet örgütü değil şiddetin alternatifi bir örgüttür" dedi.

"Devlet tolerans gösterdi, tuzağı cemaat kurdu "

DTK'ya dönük suçlamalardan cemaati sorumlu tutan Demirtaş, "Yasa dışı dinlemelerle hazırlanmış raporlarla ‘DTK kendini paralel yapı olarak örgütlüyor' algısı yarattılar. MGK'ya kadar herkesi etkilemeye başladılar ve KCK operasyonları böyle başladı" dedi.

Bu soruşturmayı yürüten savcının da FETÖ bağlantılı olduğunu söyleyen Demirtaş, DTK'nın hataları olmuş olabileceğini ama sivil demokratik siyasete geçiş açısından önem taşıyan bir yapı olduğunu söyleyen Demirtaş, "Devlet, hükümet, yargı tolerans gösterdi, tuzağı kuran cemaatti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in davetiyle Meclise gelen DTK, Anayasa Uzlaşma Komisyonuna yönetim modeli olarak demokratik özerklik önermiş. Yani öyle gizli saklı bir faaliyet olarak savunmamış bunu." diye konuştu.

"Onları seçim meydanlarında yaparsınız Selahattin Bey"

Demirtaş, duruşmada geneli üzerindeki savunmasını tamamlarken, "Bunları uzun uzun okumak istemiyorum. Partimin programıdır. Seçim beyannameleri, vaatleridir. Şimdi hepsini okurum sizi de ikna ederim…" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın yanıtı ise "Onları seçim meydanlarında yaparsınız Selahattin Bey" oldu.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, sanığa savunma için süre verilmesini, gizli tanık ‘Mercek'in beyanlarının dosyaya eklenmesini ve yargılamaya konu eylemlerde adı geçen sanıklar hakkında dosya akıbetlerinin sorulmasını istedi. Savcı ayrıca, "Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması, suçların bir kısmının katolog suçlardan olması ve suçların üst sınırı dikkate alınarak" tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluğunun devamına karar verdi. Duruşma 11 Nisan'a ertelendi.