Demirtaş ABD yolcusu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir gün sonra ABD'ye gidiyor.

Demirtaş'a temaslarında Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür eşlik edecek.

23 Eylül’de başlayacak temaslar kapsamında Demirtaş, ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD Hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek.

HDP Heyeti, temasları kapsamında ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne de bir nezaket ziyaretinde bulunacak.

Center for American Progress adlı düşünce kuruluşuyla gerçekleştirilecek toplantının yanı sıra 26 Eylül'de HDP Washington Temsilciliği'nin organize edeceği ve ikinci kez düzenlenecek olan "Ortadoğu'da Yeni Kürt Realitesi" başlıklı konferansa katılacak. Heyet ayrıca, Washington'da ve San Francisco'da bulunan Kürt kurumlarıyla halk toplantıları gerçekleştirecek. HDP Heyeti'nin ABD Programı 1 Ekim'de tamamlanacak.

HDP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, ABD’de temaslarda bulunmak üzere yarın Washington’a gidiyor. 23 Eylül’de başlayacak olan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nazmi Gür ile Washington Temsilcimiz Sayın Mehmet Yüksel’in de eşlik edeceği temaslar kapsamında Sayın Demirtaş, başta ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD Hükümet temsilcileriyle biraraya gelecek. HDP Heyeti, temasları kapsamında ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne de bir nezaket ziyaretinde bulunacak.

Sayın Demirtaş, diğer yandan Center for American Progress adlı düşünce kuruluşuyla gerçekleştirilecek toplantının yanısıra 26 Eylül'de HDP Washington Temsilciliği'nin organize edeceği ve ikinci kez düzenlenecek olan "Ortadoğu'da Yeni Kürt Realitesi" başlıklı konferansa katılacak. Heyet ayrıca, Washington'da ve San Francisco'da bulunan Kürt kurumlarıyla halk toplantıları gerçekleştirecek. HDP Heyeti'nin ABD Programı 1 Ekim'de tamamlanacak.”