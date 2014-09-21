T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş ABD yolcusu

23 Eylül’de başlayacak temaslar kapsamında Demirtaş, ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD Hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek

21 Eylül 2014 20:17

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir gün sonra ABD'ye gidiyor.

Demirtaş'a temaslarında Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür eşlik edecek.

23 Eylül’de başlayacak temaslar kapsamında Demirtaş, ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD Hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek.

HDP Heyeti, temasları kapsamında ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne de bir nezaket ziyaretinde bulunacak.

Center for American Progress adlı düşünce kuruluşuyla gerçekleştirilecek toplantının yanı sıra 26 Eylül'de HDP Washington Temsilciliği'nin organize edeceği ve ikinci kez düzenlenecek olan "Ortadoğu'da Yeni Kürt Realitesi" başlıklı konferansa katılacak. Heyet ayrıca, Washington'da ve San Francisco'da bulunan Kürt kurumlarıyla halk toplantıları gerçekleştirecek. HDP Heyeti'nin ABD Programı 1 Ekim'de tamamlanacak.

HDP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, ABD’de temaslarda bulunmak üzere yarın Washington’a gidiyor. 23 Eylül’de başlayacak olan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nazmi Gür ile Washington Temsilcimiz Sayın Mehmet Yüksel’in de eşlik edeceği temaslar kapsamında Sayın Demirtaş, başta ABD Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD Hükümet temsilcileriyle biraraya gelecek. HDP Heyeti, temasları kapsamında ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne de bir nezaket ziyaretinde bulunacak.

Sayın Demirtaş, diğer yandan Center for American Progress adlı düşünce kuruluşuyla gerçekleştirilecek toplantının yanısıra 26 Eylül'de HDP Washington Temsilciliği'nin organize edeceği ve ikinci kez düzenlenecek olan "Ortadoğu'da Yeni Kürt Realitesi" başlıklı konferansa katılacak. Heyet ayrıca, Washington'da ve San Francisco'da bulunan Kürt kurumlarıyla halk toplantıları gerçekleştirecek. HDP Heyeti'nin ABD Programı 1 Ekim'de tamamlanacak.”

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpamerikaabdseyahatsiyasitemas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24