Demirtaş AB büyükelçileri görüşmesinde konuşmayacak, yazacak

Üst solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek. Demirtaş, büyükelçilerle görüşmesinde geçirdiği ameliyat nedeniyle daha çok yazılı iletişim kuracak.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Seçim sonuçları ve parlamento grubunun görevlendirmesi nedeniyle bir süredir toplantı halinde olan HDP’nin çalışmalarına geçirdiği ameliyat nedeniyle katılamayan Demirtaş, henüz iyileşmeden Ankara’da bugün yapılacak büyükelçiler toplantısına katılacak.

Bugün saat 18.30’da Hilton Oteli’nde yapılacak toplantıya ABD, AB büyükelçileri ve görevlilerinden oluşan 42 ismin katılması bekleniyor. Demirtaş’ın büyükelçilerle yapacağı toplantıya altı HDP milletvekilinin de katılacağı ifade edildi.

Demirtaş’ın henüz tam iyileşmemesi nedeniyle konuşmada zorluk yaşayabileceği bu nedenle yazılı iletişime ağırlık vereceği öğrenildi. Demirtaş’ın vereceği mesajlar milletvekilleri tarafından dillendirilecek. Görüşmede, genel seçim ve sonuçları, çözüm sürecinin durumu ve Suriye’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor