T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş AB büyükelçileri görüşmesinde konuşmayacak, yazacak

Selahattin Demirtaş’ın vereceği mesajları milletvekilleri dillendirecek

20 Kasım 2015 11:55

Üst solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek. Demirtaş, büyükelçilerle görüşmesinde geçirdiği ameliyat nedeniyle daha çok yazılı iletişim kuracak.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre,  Seçim sonuçları ve parlamento grubunun görevlendirmesi nedeniyle bir süredir toplantı halinde olan HDP’nin çalışmalarına geçirdiği ameliyat nedeniyle katılamayan Demirtaş, henüz iyileşmeden Ankara’da bugün yapılacak büyükelçiler toplantısına katılacak.

Bugün saat 18.30’da Hilton Oteli’nde yapılacak toplantıya ABD, AB büyükelçileri ve görevlilerinden oluşan 42 ismin katılması bekleniyor. Demirtaş’ın büyükelçilerle yapacağı toplantıya altı HDP milletvekilinin de katılacağı ifade edildi.

Demirtaş’ın henüz tam iyileşmemesi nedeniyle konuşmada zorluk yaşayabileceği bu nedenle yazılı iletişime ağırlık vereceği öğrenildi. Demirtaş’ın vereceği mesajlar milletvekilleri tarafından dillendirilecek. Görüşmede, genel seçim ve sonuçları, çözüm sürecinin durumu ve Suriye’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpab büyükelçileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24