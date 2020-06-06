Demirtaş 7 Haziran'ın yıl dönümü için yazdı: Cesurca geniş ve açık ittifaklar yapabilmeliyiz

HDP’nin 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin en yüksek oy aldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde "Cesurca geniş ve açık ittifaklar yapabilmeliyiz" dedi.

Selahattin Demirtaş, HDP'nin yüzde 13 oranında oy aldığı 7 Haziran 2015 Genel Seçimin 5’inci yıl dönümüne dair kaleme aldığı değerlendirmeyi Mezopotamya Ajansı’na (MA) gönderdi.

Demirtaş mesajında, 7 Haziran seçimlerinin AKP’ye karşı nasıl kazanılabileceğinin bir örneği olduğuna dikkat çekerek “Geçmişten ders çıkararak demokrasi, özgürlük, barış ve ekonomik refah için daha cesur ve büyük siyasi hamleler, geniş ve açık ittifaklar yapabilmeliyiz” diye yazdı.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Demirtaş şöyle yazdı:

“7 Haziran 2015 seçimleri mücadelemiz ve ülkemiz için son derece önemli seçimlerdir. Öncelikle, o görkemli başarının sağlanmasında emeği olan herkesi sevgiyle selamlıyorum.

Seçim yarışının eşitsiz koşullarına, AKP’nin bütün devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmasına, Adana ve Mersin il binalarımız ile Diyarbakır mitingimize yönelik bombalı saldırılar başta olmak üzere çeşitli mitinglerimize yapılan irili ufaklı tacizlere ve saldırılara, partimize yönelik her türlü karalamaya rağmen seçimi kazanma başarısını göstermiştik. Bu başarının kaynağında parti programımızın, seçim bildirgemizin, ilkeli duruşumuzun etkisi ve tabii ki tüm çalışanlarımızın, gönüllü katkı veren herkesin üstün çabası vardı.

"7 Haziran AKP'nin yenilmez olmadığını gösterdi"

7 Haziran 2015 seçimleri esas olarak tekçiliğe karşı çoğulculuğun başarısıydı. Bununla birlikte, seçim sonuçları pek çok açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan biri de o seçimlerin, AKP’nin yenilmez olmadığını göstermesidir. Gerçekten de o güne kadar girdiği her seçimi kazanan AKP, seçimden birinci parti olarak çıkmışsa da ilk kez olarak yenilmiş, iktidardan düşmüştü. Dolayısıyla 7 Haziran seçimleri, AKP’ye karşı nasıl kazanılabileceğinin güzel bir örneğiydi.

7 Haziran 2015 seçimleri bir başarıydı ama geçmişe saplanıp da kalmamak gerekir. Geçmişteki başarılarla gurur duymak iyi bir şeydir. Ama daha iyi olan, o başarıların formülünü yeni başarıları mayalamak için kullanmaktır. Dolayısıyla bu açıdan bakılınca, 7 Haziran seçimlerinin bir başka önemi de ülke olarak nasıl kazanacağımızın ipuçlarını içermesidir. Ülkemizin sorunlarına çözümler içeren kapsayıcı bir programla, cesaretle ve kararlılıkla, çok sesli ve çok renkli bir şekilde, bu baskıcı rejimin değişmesini isteyen herkesin el ele vermesiyle iktidarın yenilgiye uğratılması mümkündür.

Nitekim bunun bir benzeri, son yerel seçimlerde görüldü. O seçimlerde her ne kadar yukarıda belirtmeye çalıştığım şekilde bir çerçeve oluşmadıysa da AKP iktidarı önemli bir şekilde geriletildi. Bu demek oluyor ki, önümüzdeki ilk seçimde iktidarı değiştirerek demokrasi, özgürlük, barış ve ekonomik refah sağlamanın yolu, 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayarak, 30 Mart 2019 yerel seçimleri pratiğinin daha geniş, daha net, daha ilkesel bir çerçeveye dönüştürülmesinden geçiyor.

"Açık ve geniş ittifak"

Öte yandan, 7 Haziran başarısını kalıcı hale getirememiş olmak, her ne kadar iktidarın baskıcı politikaları nedeniyle ise de, elbette bizim de eksikliklerimiz oldu. Geçmişten ders çıkararak demokrasi, özgürlük, barış ve ekonomik refah için daha cesur ve büyük siyasi hamleler, geniş ve açık ittifaklar yapabilmeliyiz. Bu konuda tüm Kürt hareketinin HDP’nin önünü açacak bütünlüklü desteği sunacağına inanıyorum.

Ayrıca belirtmek isterim ki, HDP yönetimi her türlü eleştiri ve öneriyi, kurumsal çerçevede ve kurumsal yapıya saygılı kalmak suretiyle kabul edecek bir yapıdadır. Önerilerimizi, varsa eleştirilerimizi uygun yol ve yöntemlerle parti yönetimimize iletelim. Bunu yaparken, içinde bulunduğumuz dizginsiz saldırı dalgasında, HDP’de kenetlenmekten de geri durmayalım.

"Yıpratıcı tartışmalardan uzak durulmalı"

7 Haziran 2015 seçimlerinin sonucu gerçekten de büyük bir başarıydı. Şimdi hedefimiz, 7 Haziran başarısının tekrarı değil, onu kat be kat aşmak olmalıdır. Bu hedef için gerek ülkede gerekse de sürgünde mücadele yürüten tüm arkadaşlarımı bir kez daha, coşkuyla ve kararlılıkla HDP’de kenetlemeye çağırıyorum. Önceki dönemlerde ve bu dönemde görev yapan bütün arkadaşlarımız birbirinden kıymetlidir. Zaman, yıpratıcı tartışmalardan uzak durarak özgürlük mücadelesinde bütünleşme zamanıdır. Bunu başaracağımıza olan inancım tamdır."