"Demirtaş 7 gündür mahkeme kararı olmadan tutuklu"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı dava dosyasının, Yasin Börü davasıyla birleştirilmesi talebinin Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce üçüncü kez reddedilmesi üzerine avukatlar tahliye başvurusu yaptı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman "Demirtaş’ın son 30 günlük tutukluluk incelemesi yapılmadığından dolayı 7 gündür mahkeme kararı olmaksızın tutuklu bulunuyor" dedi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ve 9 aydır hangi mahkemede yargılanacağı belli olmayan dosyasıyla ilgili Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesinin, 6-8 Ekim Kobane eylemleri sırasında yaşamını yitiren ve kamuoyunda Yasin Börü davası olarak bilinen dava dosyasıyla birleştirilme ısrarı bir kez daha sonuç vermedi.

Yasin Börü Dosyasına bakan Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin birleştirmeye muvafakat vermemesinden dolayı resen birleştirme kararı veren 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın Yasin Börü ve 3 Hüda-Parlının öldürülmesi olayının ‘azmettiricisi olduğu’ iddiasını ileri sürerek, yargılamanın Börü dosyasıyla birlikte yapılmasını talep etmişti. Ancak Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilme talepli gönderilen dosyayı iki defa reddetmişti. Bunun üzerine dosyanın birleştirilmesi yönünde resen karar veren 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz mercii olarak da 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ni göstermişti. 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi de Demirtaş’ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, itiraza yetkili olmadığı yönünde karar vererek, dosyayı 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri göndermişti.

Resen birleştirme kararı ile dosyadan elini çeken 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş dosyasını 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi ise, muvafakat vermediği halde kendisine gönderilen dosyayı, Yasin Börü dosyası ile birlikte, üç gün önce verdiği kararla Ankara Bölge Adliye Mahkemesine göndermeye karar verdi.