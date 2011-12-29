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Politika

Demirtaş: "Kimse öyle kaza, yanlışlık falan demesin" ŞIRNAK (A.A)

29 Aralık 2011 20:19

-Demirtaş: "Kimse öyle kaza, yanlışlık falan demesin" ŞIRNAK (A.A) - 29.12.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Irak sınırında yaşanan olayla ilgili ''Kimse öyle kaza, yanlışlık falan da demesin. Olay bilinmeyen bir bölgede olmamıştır'' dedi. Genel Başkan Demirtaş, Şırnak Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Bu olayın üstünün örtülemeyeceğini belirten Demirtaş, ''Böyle 'Muğlalı' olayı gibi üstü örtülecek bir olay değildir. Kürt halkı eski Kürt halkı da değil. Birbirine sahip çıkacaktır. Ben bir kez daha halkımızı her yerde, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde protesto etmeye çağırıyorum'' diye konuştu. Demirtaş, uluslararası kurumların inceleme yapması gerektiğini savunarak, ''Şu saatlerde herkes bu suçu örtmeye çalışıyor. Kimse öyle kaza, yanlışlık falan da demesin. Olay bilinmeyen bir bölgede olmamıştır. Bölgenin kaçakçılık geçiş bölgesi olduğu biliniyor'' dedi.

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