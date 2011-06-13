-DEMİRTAŞ: "HAKKARİ DESTAN YAZDI" HAKKARİ (A.A) - 13.06.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Şimdi artık barışa giden yolları hep birlikte açabiliriz'' dedi. Milletvekili genel seçiminde, BDP'nin desteklediği 3 bağımsız adayın da milletvekili olması, Hakkari'de belediye önünde toplanan kalabalık tarafından davul zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı. Eski BDP Genel Başkanı Demirtaş, belediye balkonundan yaptığı konuşmada, Hakkari halkının destan yazdığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Destanınız kutlu olsun, hayırlı olsun. İstanbul'dan Cölemerg'e, Kars'tan İzmir'e kadar her yerde büyük bir direniş, büyük bir mücadele ortaya koyarak, tarihi bir zafere imza atan bütün halkımızı, buradan bir kez daha kutluyorum. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bayrağı altında seçimlere girerek, Türkiye'de artık yeni bir hareketin, yeni bir iktidar alternatifinin doğmasına, bu mücadele ile destek veren bütün aday arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bu kadar zorluklara rağmen ortaya çıkan başarı öyle küçümsenecek bir başarı değildir. Muazzam bir zafer ilan ettiniz ve bir kez daha tarih yazdınız. Ortaya çıkan blok hareketi, Türkiye'de artık alternatif bir iktidar hareketidir. Türkiye'de Kürt sorunundan başörtüsü sorununa, Alevi sorunundan azınlıkların sorununa, kadınların ve gençlerin sorunlarından çevre sorunlarına, emek sorunlarından işsizlik sorunlarına kadar bütün sorunların çözüm anahtarını kendinde barındıran yeni bir hareket doğmuştur ve bu hareket artık iktidara yürüyor. Bağımsız olarak girdiğimiz son seçimdi, artık bundan sonra bir parti olarak ve başarılı olabilirsek bir çatı partisi olarak iktidara yürüyeceğiz.'' Seçimde, kendileri açısından önemli bir başarı ve önemli sonuçların ortaya çıktığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: ''Yeni bir anayasanın yapılacağı bu parlamentoda halk, demokrasinin inşa sürecinde, partimize görev ve sorumluluk vermiştir, Kürt sorununun çözümünde de BDP'nin muhatap olduğunu bir kez daha kararlı bir şekilde vurgulamıştır. Yeni bir anayasanın yapım çalışması sürecinde, hiçbir tereddüte yer vermeden partimizin talepleri, görüşleri, kurulacak hükümet tarafında dikkate alınmak zorundadır. Halk bize bu desteği vermiş, bu görevi, sorumluluğu omuzlarımıza yüklemiştir. Biz de bu sorumluluk bilinciyle demokratik siyasetin bütün rollerini doğru bir şekilde oynayarak, çözüme hazır olduğumuzu burada bir kez daha ilan etmek istiyorum.'' Bundan sonra halkın taleplerinin tartışılmaması ve kabul edilmemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Biz bütün sorunları tartışmaya, müzakere etmeye açığız. Halkımız bize bu yetkiyi, bu görevi ve sorumluluğu vermiştir. Şimdi artık barışa giden yolları hep birlikte açabiliriz. Bunun için anayasal bütün tartışmalarda, anayasal bütün çözümlerde, muhatap bizleriz, seçilmiş siyasetçilerdir ancak bu savaşın durması için sayın Öcalan ile yürüyen müzakere devam etmeli, bu savaşın bir tarafı olan PKK ile doğrudan görüşmeler yapılmalıdır. Hükümet bundan kaçınmamalıdır. Barış için, Kürt halkı da, Türk halkı da hazırdır. Hükümet, artık devlet görüşüyor, şu görüşüyor, bu görüşüyor demekten vazgeçmeli, PKK ile doğrudan görüşmeler yaparak bu ülkede barışı sağlamalı, adımlarını atmalıdır. Bizler de siyasetçiler olarak buna destek olmaya hazır olduğumuzu Hakkari meydanından açıkça söylüyorum.''