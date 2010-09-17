-DEMİRTAŞ: "BİRİLERİ BARIŞ ARAYIŞINI PROVOKE ETMEK İSTEMİŞTİR" HAKKARİ (A.A) - 17.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'de dün 9 kişinin yaşamını yitirdiği patlama ile ilgili, ''Birileri barış arayışını provoke etmek istemiştir. O güçler kimdir, ortaya çıksın istiyoruz'' dedi. Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde dün 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından bugün uçakla Van'a giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yardımcısı Gülten Kışanak, eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk ile bazı partililer, karayoluyla Hakkari'ye geldi. Geçitli köyüne geçen Demirtaş, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, bölgenin huzura ve rahata eremediğini belirterek, şunları söyledi: ''Biz artık yeter diyebilmek, bu kanı durdurabilmek için siyasetçiler olarak samimi bir çaba ve arayış içindeyken, Hakkari'nin bu noktasında, maalesef 9 kardeşimiz, barış arayışı sürecinin provoke edilmesi adına katledilmiştir. Bölge halkının, vatandaşlarımızın duygusunu, hissiyatını anlamayan bir hükümet ve devlet gerçeği ile karşı karşıyayız. Bakın dünden beri hükümet adına, devlet adına yapılan bütün açıklamalarda bölge halkının hassasiyetleri, hissiyatı ve duyguları gözardı edilmiştir. 80 yıldır bu yapılmıştır. Dün de bu yapılmıştır. Sanki bu bölgede provokasyona kurban giden bir halkın düşüncesi hiç bir anlam ifade etmiyor. Genelkurmay Başkanı çıkıp bu tür olayları maniple edebiliyor. Biz açıklarken buradaki insanlarımızın bilgisine dayanarak, buradan aldığımız bilgilere dayanarak konuştuk. Bölgede yaşayan insanlar, burada yaşanan her türlü olayı yakından bilirler, bölgeye hakimdirler. Burada tek bir mermi patlasa, kuş uçsa bölge insanı nereden geldiğini, nereye gittiğini bilir.'' -''DERDİMİZ 'PKK YAPTI AKLAYALIM' DEĞİL''- Hakkari'ye acıları paylaşmak için geldiklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi: ''Ben çok açık söylüyorum, derdimiz, 'işte bu olayı PKK yaptı aklayalım' değildir. Eğer bu eylem PKK tarafından da yapılmış olsaydı, aynı acıyı hissedecektik, aynı tepkiyi koyacaktık. Bölge halkı da aynı acıyı yaşayıp, aynı tepkiyi verecekti. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu, bir kontra faaliyetidir, bir jitemvari faaliyettir. Biz daha iyi anlaşılsın diye 'Ergenekon' dedik. Birileri barış arayışını provoke etmek istemiştir. O güçler kimdir, ortaya çıksın istiyoruz. Çıksın ki bugüne kadar kimler barışı engelliyor, kimler savaş istiyor anlaşılsın. Başbakan gelsin burada açıklama yapsın. Kimin yaptığını burada açıklasın.'' -''EL BİRLİĞİ İLE BU SAVAŞI BİTİRELİM''- ''Başbakan'a acının yaşandığı yerden sesleniyoruz'' diyen Demirtaş, şöyle devam etti: ''Yeter artık, yeter diyoruz. Bu acıları durduralım, bu savaşı bitirelim. El birliği ile bu savaşı bitirelim ki provokasyonlar da olmasın. Çocuk yaştaki insanlar, bebekler artık katledilmesin. Hep birlikte durduralım. Çabamız, derdimiz, arayışımız budur. Buradan tekrar Başbakan'a, o sert üslubuna rağmen, bu sert ve incitici tutumuna rağmen, barışın hatırına, barışın uğruna biz çağrı yapıyoruz. Gelin diyalogla, müzakere ile bu sorunu çözelim ve bu müzakereleri başlatalım. Bölge halkı barışa hazır. Elini barışa uzatmışken bir kez daha barış elimizi, elinizin tersiyle itmeyin. Buradaki öfkenin nedeni sizlerin yaptığı açıklamalardır. Bunu bilmenizde fayda var. Lütfen bu halkın sesini, bu halkın barış çığlığını duyun diyoruz. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diliyorum. Halkımızın başı sağolsun.''