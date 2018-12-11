Demirtaş: 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş, ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz" ifadelerine yer verildi.

Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda AİHM'in "tahliye edilmeli" kararının ardından tutukluluğuna son verilmemesine göndermede bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Biz milletvekili olmamıza rağmen içeri girene kadar canımız çıktı. Geçen gün AİHM’den "derhal orayı tahliye edin" diye tebligat aldık, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsın dışarıyı boyluyorduk.

Sonra Saray’ın adaleti, adalet sarayından bize hızlı bir şekilde devre mülk bir tapu ayarladı, 4 yıl 8 aylığına da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeşim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, sonra da "Vay efendim bizi niye içeri atmıyorlar?"

Ama çok da karamsar olmayın, 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz."