Demirtaş: 2015 seçimlerine parti olarak katılacağız

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 seçimlerine parti olarak katılacaklarını ifade etti.

Almanya’nın Frankfurt kentinde faaliyet gösteren Mezopotamya Kültür Merkezi ve Halkevleri’nin düzenlediği Şengal’den Kobane’ye Halkların Dayanışma Toplantısı’na katılan Demirtaş, Haziran ayındaki seçimde yüzde 10 barajını aşacaklarını söyledi. Avrupa ülkelerinde 1,5 milyon Kürt kökenli vatandaşın olduğunu belirten Demirtaş, "herkesin hazır ayında yapılacak olan genel seçimler için şimdiden çalışmaya başlaması gerektiğini" dile getirdi.

Türkiye’deki ve bölge ülkelerdeki sorunlarının çözümü için HDP’nin alternatif olduğunu belirten Demirtaş, Bu zamana kadar alternatifsizlik yüzünde AK Parti’ye oy verenlerin bundan böyle HDP’ye oy verecekleri söyledi. Her oyun çok kıymetli olduğunu belirten Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 9,9’luk bir oy alarak Türkiye genelinde halkın HDP’ye olan ilgilisi gördüklerini söyledi. Demirtaş, HDP’ye oy veren herkesin bir oy daha bulması durumunda oy oranlarının yüzde 20’leri bulacağını söyledi.

İlk kez parti olarak halkın karşısına çıktıklarını da ifade eden Demirtaş, “HDP, Türkiye’nin partisidir, Karadeniz’den Trakya’ya kadar her bölgeden çok olumlu tepkiler alıyoruz. 2015 seçimlerinde büyük bir başarıyla çıkacağız”dedi. Yeni güvenlik yasalarına da demokratik ölçülerde tepki vereceklerini belirten Demirtaş, “Biz demokratik çözümden yanayız. Birliği ve birlik kültürün oluşması için çalışıyoruz” dedi.

Çözüm süreciyle de ilgili olarak açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Bizim anlayışımızla hükümetin anlayışı arasında büyük farklılıklar var. Bundan dolayı hızlı bir ilerleme olamıyor. Yılların sorunlarını kısa bir zamanda çözmek mümkün değildir. Zaman alacaktır. Biz Suriye için farklı bakıyoruz onlar farklı. Biz Ortadoğu için farklı bakıyoruz onlar Osmanlı modelini getirmeye çalışıyorlar. Osmanlı modeli Ortadoğu halklarını kol kanat altına almaktır. Oysa bölgedeki halklar hiçbir milletin kol kanadı altına girmek istemiyor. Herkes esiş haklara sahip olarak yaşamak istiyor. Suriye’de her azınlık endişe halinde yaşıyor. Kimse kimseye artık güvenmiyor. Bundan sonra bir arada yaşabilmeleri mümkün değildir. Bu gün Suriye’nin yakılıp yıkılması için her kesime silah verenler savaş bittikten sonra müteahhit olarak Suriye’nin inşası için oraya gidecekler. Yeni yıkanlarla yapacak olanlar aynıdır. Suriye’de tarihi hiçbir eser kalmadı. Hepsi yerle bir edildi. Tarih bahçesi olan ülke artık harabeye dönmüş vaziyettedir” diyerek Suriye’deki Kürt direnişin IŞİD’i durdurduğunu söyledi.