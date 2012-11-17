'100 yıllık Kürt sorunu Erdoğan’ı yıkayıp yağlamakla çözülmez'

Van’da cezaevlerinde 67. gününe giren açlık grevleri için düzenlenen mitingde konuşan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , açlık grevlerinin bitirilebilmesi için olumlu gelişmelerin çok kısa sürede yaşanmasını umut ettiğini söyledi. Demirtaş, önümüzdeki saatlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Şu kritik saatlerde yapacağımız her şey açlık grevlerinin kaderini belirleyecek. İçerdeki arkadaşlarımızın yaşamı, doğrudan bizlerin mücadelesine bağlıdır. Bu nedenle vereceğimiz kararlar, önümüzdeki saatlerde yaşanacak gelişmeler doğrudan halkımızın kaderini belirliyor. Tek bir arkadaşımızın dahi yaşamını yitirmemesi için biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Umut ediyorum ki bugün akşam saatlerine kadar daha ciddi daha doğru gelişmeler olur. Ve beklediğimiz gelişmeler olursa inşallah açlık grevleri ile ilgili bizler de ölümler gerçekleşmeden bu mücadeleyi kaldığı yerden devralıp sürdüreceğiz. Sizlerden beklentimiz bugün her yerde yüzbinlerle bu mücadeleyi devralmasıdır. Bugün ve yarın bu açıdan çok önemli" dedi.

Demirtaş'tan Başbakan'a cin Ali benzetmesi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ı Cin Ali’ye benzeten Demirtaş, Türkiye ’nin dört bir yanında yapılan mitinglerle cezaevlerindeki açlık grevini sürdürenlerin sahiplendiğini söyledi. Demirtaş, " Ankara , bütün dünya bu kararlılığı gördü. Ancak kendisini dev aynasında gören ve kendisini dünyanın yeni sultanı zanneden Cin Ali’den farkı olmayan bir kişi bunu anlamadı. 1.5 yıldır İmralı ’ya koster bozuk diye avukat göndermiyor. Başbakan, 1.5 yıldır kulaklarını tıkamış suç işlemeye devam ediyor. Başbakan kafasını kuma gömmüş, 67 gündür açlık grevinde olanlara hakaret etmeye kalkışıyor. AKP ’lilerin bazıları bize, sorunun çözümü için Recep Tayyip Erdoğan’a yağ çekmemizi istiyor. 100 yıllık Kürt sorunu Erdoğan’ı yıkayıp yağlamakla çözülemez. Bakın 10 bin yöneticimiz tutuklandı. Böyle yaparak bunları siyasetten alıkoyacaklarını zannettiler. Onlar da açlık greviyle yeniden siyasete döndüler. Bunlar mahkemede hakimleri yargılıyor. Zindanlarda da AKP’yi teslim alıyorlar. Siz bakmayın Cin Ali’nin şov dediğine. Bugün halkımız, milyonlar açlık grevini alanlarda devralmış. Anadilde savunma hakkı çarşamba günü mecliste genel kurula gelecek" diye konuştu.



Demirtaş, sürecin çok önemli olduğunu ve özellikle partililerin yetkili ağızlar dışında yapılacak açıklamalara itibar etmemesini istedi. Demirtaş, "Yarına kadar açlık grevini sürdüreceğiz. Parti yetkililerinden açıklama gelmeden hiç bir açıklamaya inanmayın. Bazen ‘cezaevlerine müdahale edildi’ diye söylentiler çıkıyor. Bunlara itibar etmeyin. Ayrıca basın mensuplarının da haberlerini, sürecin önemine göre yapmasını istiyoruz" dedi.