TFF'nin yeni başkanı Yıldırım Demirören

T24 - Türk futbolunun 41. başkanı belli oldu. Seçime tek aday olarak giren eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, 229 oyun 221'ini alarak 41'inci Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Demirören, oy kullanma işlemi öncesi yaptığı konuşmasında "UEFA ile diyalog kurup bu zor durumdan çıkmanın yollarını arayacağız. 22 Mart'taki toplantıda tertemiz karşılarına çıkıp bu işi bitirmek istiyoruz" dedi.

Türk futbolu, 41. başkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Ankara Marriott Otel'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına, 231 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak başlandı.

Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınan TFF'de, oy hakkı bulunana 302 delegenin 229 oy kullandı.

Demirören'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Servet Yardımcı

Arif Koşar

Talat Yılmaz

Fethi Heper

Mehmet Baykan

Cengiz Zülfikaroğlu

Ufuk Özerten

Hakan Kanik

Taylan Öner

Mustafa Beyazıt

Edip Eren

Faruk Öksüz

Selim Koray

Ergün Tekin

'22 Mart'ta bu işi bitirmek istiyoruz'

Yeterli imzayı toplayan tek aday olan Demirören kurulda konuşma yaptı. Demirören şunları söyledi: "UEFA ile diyalog kurup bu zor durumdan çıkmanın yollarını arayacağız. Biz aynı gemideyiz. Futbolumuz seyredilmez hale geldi. Bunu düzeltmeliyiz. Futbolumuzu holiganizmden temizlemek zorundayız. 24 saat çalışıp 22 Mart'taki toplantıda tertemiz karşılarına çıkıp bu işi bitirmek istiyoruz."



Ata Aksu çekildi



Bu arada 19 kişinin aday olduğu kongrede, başkanlık için adaylığını açıklayan Ata Aksu adaylıktan çekildi.

Yıldırım Demirören'in, en ciddi rakibi olarak görülen Aksu, Demirören ile birlikte yaptığı basın toplantısında, "Tek adayla gidilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Aksu, Yıldırım Demirören lehine adaylıktan çekildi. Diğer adaylardan Erdal Alkış da çekildiğini açıkladı.



Bursaspor katılmadı



Aksu'nun çekilmesinin ardından Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmayacaklarını açıklamıştı.

Yıldırım Demirören'in tek başına kaldığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

''Başından beri Bursaspor Kulübü olarak tavrımız belli. Ata Aksu çekildikten sonra başka adaylar olsaydı, duruma bakardık, değerlendirirdik. Ona göre bir tavrımız olabilirdi ama tek aday olarak girdikten sonra, bizim de tavrımız baştan beri belli. Bu nedenle toplantıya katılmanın da bir anlamı yok. Delege arkadaşlarımızla birlikte toplantıya katılmadan Bursa'ya dönüyoruz'' dedi.



Mehmet Ali Aydınlar 216 gün başkanlık yaptı



TFF'nin seçimle göreve gelen son başkanı Mehmet Ali Aydınlar, toplam 216 gün süreyle başkanlık koltuğunda oturdu.

29 Haziran 2011 tarihinde başkanlığa seçilen Aydınlar, 3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda şike ve teşvik iddiaları üzerine açılan soruşturma sürecinde oldukça sıkıntılı bir dönem yaşadı. 31 Ocak 2012 tarihinde istifa eden Aydınlar, başkanlık koltuğunda sadece 216 gün oturarak, TFF'nin en kısa süreli başkanları arasına girdi.

Yıldırım Demirören kimdir?

1964 yılında İstanbul'da doğan Yıldırım Demirören, eğitmini Leysen American School'da tamamladı. Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği de yapan Demirören aynı zamanda TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesi.

2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004 yılından bu yana Beşiktaş Başkanlığı görevini yürüttü.

TFF'nin önceki başkanları kimlerdi?

Yusuf Ziya Öniş (1922 -1926)

Muvaffak Menemencioğlu (1926-1931)

Hamdi Emin Çap (1931-1937)

Sedat Rıza İstek (1937-1938)

Danyal Akbel (1938-1943)

Sadi Karsan (1943-1948)

Ulvi Ziya Yenal (1949-1952)

Orhan Şeref Apak (1952-1954)

Ulvi Ziya Yenal (1954)

Hasan Cemal Polat (1954-1957)

Orhan Şeref Apak (1957-1958)

Safa Yalçuk (1958-1959)

Faik Gökay (1959-1960)

Muhterem Özyurt (1960-1961)

Orhan Şeref Apak (1961-1964)

Muhterem Özyurt (1964-1965)

Orhan Şeref Apak (1965-1970)

Hasan Cemal Polat (1970-1976)

Füruzan Tekil (1976-1977)

Sabahattin Erman (1977)

İbrahim İskeçe (1977-1978)

Sahir Gürkan (1978)

Güngör Sayarı (1978-1979)

Cemal Saltık (1979-1980)

İbrahim İskeçe (1980)

Mazhar Zorlu (1980)

Yılmaz Tokatlı (1980-1984)

Mustafa Kemal Ulusu (1984-1985)

Erdoğan Ünver (1985-1986)

Erdenay Oflaz (1986)

Ali Uras (1986-1987)

Halim Çorbalı (1987-1989)

Şenes Erzik (1989-1997)

Abdullah Kiğılı (1997)

Haluk Ulusoy (1997-2004)

Levent Bıçakçı (2004-2006)

Haluk Ulusoy (2006-2008)

Hasan Doğan (2008)

Mahmut Özgener (2008-2011)

Mehmet Ali Aydınlar (2011-2012)

