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Spor

Aysal: Demirören'in açıklamaları rahatlattı

Bir gazetecinin, ''O zaman desteğiniz Yıldırım Demirören'e olacak'' demesi üzerine Aysal, ''Desteğimiz Türk sporuna ve kim temsil ederse federasyonadır'' dedi.

27 Şubat 2012 13:40

 

T24 - Galatasaray Başkanı Aysal, ''Gerek dün akşamdan beri olan gelişmeler, gerekse Yıldırım Demirören'in beyanatları bizi rahatlatmış görünüyor'' dedi.
 
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Başkan adaylarından tek beklentimiz, Türk sporunun istikbalini sıkıntıya sokacak davranışlar içinde olmamalarıdır. Bunun arkasında duracak ve sözünü yerine getirecek adayların da arkasındayız. Aday isim belirtmedik'' diye konuştu.

Ata Aksu'yu adaylıktan çekilme teşebbüsü nedeniyle kutladığını kaydeden Aysal, şöyle devam etti:

''Bu işe hem katılım hem çekilme, ikisi de aynı felsefede. Biz bundan sonra seçilecek adayımızdan, bütün oy verenlerin de isteği doğrultusunda, cesaretle, güvenle ve ısrarla Türk sporunun önünü açmalarını, Avrupa ve dünya ile olan entegrasyonu tehlikeye sokmamalarını bekliyoruz. Gerek dün akşamdan beri olan gelişmeler, gerekse Yıldırım Demirören'in beyanatları bizi rahatlatmış görünüyor. Kendisi inşallah birazdan seçim öncesinde yapacağı konuşmalarda da bunu teyit eder. Bunun dışında yeni seçilecek gruba başarılar diliyorum.''

Bir gazetecinin, ''O zaman desteğiniz Yıldırım Demirören'e olacak'' demesi üzerine Aysal, ''Desteğimiz Türk sporuna ve kim temsil ederse federasyonadır'' dedi.

Aysal, ''Yıldırım Demirören ile bir temasınız oldu mu?'' sorusuna ise ''Hepimiz her zaman kendi aramızda temastayız ama bu arada beklentilerimizi netleştirmeye çalıştık. Demirören de bu doğrultuda bize teyitlerini iletti zaten. Hayırlısı olsun'' şekilinde cevap verdi.

Galatasaray, adaylıktan çekilen Ata Aksu'yu destekliyordu.

 

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