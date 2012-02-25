'Demirören başkan olursa 5 yıl ceza gelebilir'

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan Zafer Murat Mermer, iddianamede adı geçen Yıldırım Demirören’in seçilmesi durumunda Türkiye’nin 5 yıla kadar ceza alabileceğini öne sürdü.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 27 Şubat Pazartesi günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Zafer Murat Mermer, listesini de yarın tamamen hazırlayıp açıklayabileceğini söyledi.

Mermer, bu çalışmaları yaparken iki avukatını İsviçre'ye gönderdiğini, kendilerinin burada adeta kamp kurarak gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek ''İsviçre'de kamp kuran iki avukatıma, Yıldırım Demirören'in seçilmesi halinde Türkiye'ye 3 ila 5 yıl arasında bir cezanın gelebileceği söylendi. Bu da Türk futbolu için ne kadar kötü bir durum'' diye konuştu.

Türk futbolunun sorunlarını yakından bildiğini ve bunlara çözüm bulabilmek amacıyla aday olduğunu anlatan Mermer, şöyle konuştu:

''Ben öncelikle 58. maddenin uygulanması gerekiyor diyorum. En büyük sıkıntı aslında bu. Ayrıca sadece Spor Toto Süper Lig takımlarımızın değil Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig takımlarımızın da oldukça büyük sıkıntıları mevcut. Bunlara biran önce çözüm bulmak gerekli. Biz bunun için varız. Türkiye Futbol Federasyonu herkesin federasyonu olmalı. Tüm takımlarımıza eşit olmalı. Bugüne kadar Spor Toto Süper Lig takımlarımızın dışındaki takımlar hiç düşünülmemiş. Türkiye'de gelirler eşit dağıtılmalı. Biz bu eşitlik için varız.''

Mermer, İsviçre'de bulunan iki avukatının bugün ya da yarın UEFA Başkanı Michel Platini ile bir görüşme yapma durumlarının bulunduğunu, avukatların Platini'den son durumla ilgili bir bilgi aldıktan sonra kendisine bir rapor göndereceklerini belirtti.

Mermer, ''UEFA'ya üye 53 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl düzenli olarak organize edilen UEFA Kongresi, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Olağanüstü genel kurulda seçim sonuçları adaletli olmaz ise UEFA'nın 22 Mart'ta Türkiye'de yapmayı düşündüğü genel kurulu da tehlikeye girecek. Bu nedenle herşeyi çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Adil bir seçim olsun'' dedi.