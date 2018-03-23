Demirören'in mali ekipleri Doğan Medya Center'da

T24 Özel

İki gün önce 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satılan Doğan Medya Grubu'nun binasına, 10'ar kişiden oluşan iki mali ekibin gittiği öğrenildi. Ekiplerin, grubun bünyesinde bulunan yayın kuruluşlarının hesaplarını incelediği bildirildi.

Bugün (23 Mart 2018) Doğan Medya Center’a giderek çalışanlarla konuşması beklenen Aydın Doğan’ın programını değiştirdiği ve binaya gitmediği öğrenildi.

T24’ün aldığı bilgilere göre; Erdoğan Demirören’in kurucusu ve yöneticisi olduğu Demirören Holding’den sabah saatlerinde yaklaşık 10’ar kişiden oluşan iki ekip sabah saatlerinde Bağcılar’daki Doğan Medya Center binasına gitti.

Ekiplerden biri Hürriyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin hesapları hakkında bilgi alırken, diğeri de medya kompleksinin televizyon tarafına geçerek Kanal D ve CNN Türk’ün mali tabloları üzerinde çalışmaya başladı.

Ne olmuştu?

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaşmıştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya'yı 1.1 milyar dolara satmıştı.

Bu karar, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.