Demirören'in Beşiktaş'tan ihracının istenmesi, Hürriyet, Milliyet, Vatan ve Posta'da haber olmadı

Beşiktaş Divan Kurulu üyelerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki beş kişinin üyeliklerinin düşürülmesini talep etmesi, Demirören Medya Grubu'na bağlı gazetelerde kendine yer bulmadı.

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak "kaldığı yerden devam edecek" kararı vermiş; Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, 3 Mayıs 2018'de oynanması planlanan maça çıkmayacaklarını duyurmuştu.

Yıldırım Demirören'in babası ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, geçen ay Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almıştı. Devir - teslim töreninde Erdoğan Demirören'e vekaleten Yıldırım Demirören konuşmuştu.

Demirören Medya Grubu'nun bünyesinde Hürriyet, Posta, Milliyet, Vatan ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Haber, Fanatik'te 'kısıtlı' bir şekilde verildi

Söz konusu divan toplantısı sonrası verilen "ihraç" dilekçesi, Fanatik'in sayfalarında ise kendine kısıtlı bir şekilde yer buldu. Haberde, şu ifadeye yer verildi:

"Divan Kurulu’nda Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere, Hüsnü Güreli ve Mete Düren’in kulüpten ihraç edilmesi için imza toplandığı öğrenildi. Fikret Orman ve yönetimin bu konuyu da gündeme alacağı iddia edildi."

Kimlerin ihraç edilmesi istendi?

Beşiktaş Divan Kurulu üyelerinin kulüpten ihraç edilmesi için dilekçe verdiği isimler şöyle:

Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Erhan Kamışlı.