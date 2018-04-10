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Demirören'e satılan Hürriyet ve Posta'dan: Şimdi büyük denizlere açılma vakti...

Aydın Doğan: Türk basınının amiral gemisi olarak salimen limana gelmiştir

10 Nisan 2018 16:21

Aydın Doğan'dan Erdoğan Demirören'e devredilen Hürriyet ve Posta gazeteleri bugün, "Basında tarihi gün" ve "Yeni kaptan Demirören" sürmanşetleriyle çıktı. 2 gazete de Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören'in Aydın Doğan'a atıfta bulunarak söylediği “Şimdi büyük denizlere açılma vakti" sözlerine yer verdi.

Yıldırım Demirören devir-teslim töreninde "Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onurla, her ne pahasına olursa olsun tüm aile fertlerimizle ve sizlerle birlikte taşıyacağımızı biliyoruz. Aydın Bey’in sözleriyle konuşmamı noktalıyorum. Kendisi ‘40 yıl dalgalarla boğuştum ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdım’ dedi. Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde" ifadesini kullandı.

Aydın Doğan, Hürriyet’e veda ederken, “Türk basınının amiral gemisi olarak salimen limana gelmiştir” demişti.

Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. Doğan, geçen cuma günü kendisi için düzenlenen veda töreninde Demirören'in kimseyi işten çıkarma niyetinde olmadığını söylemişti.

Hürriyet'in 10 Nisan tarihli sürmanşetiPosta gazetesinin 10 Nisan tarihli sürmanşeti

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