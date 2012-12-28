Demirören'e dava yolu gözüktü!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün kulübün Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleşti. 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 döneminin faaliyetleri hakkında konuşulduğı toplantıda, şirketin eski-yeni üyelerinin ibrası yapıldı. Yıldırım Demirören başkanlığındaki dönemde görev yapan isimler ise ibra edilmedi. Sermayedarların da ibra etmedikleri isimler hakkında hukuki süreç başlatabileceği bildirildi.



Orman başkanlığında görevli üyeler ibra edildi



radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de o dönemde Demiören ile görev yapan 6 üye, oylama sonucu sermayedarlar tarafından ibra edilmedi. 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 döneminde Fikret Orman başkanlığı sonrası şirket yönetiminde yer alan üyeler ise ibra edildi.



İbra edilmeyen isimler hakkında hukuki süreç başlatılacak



Sermayedarlar, 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 dönemdeki şirket yönetiminde yer alan isimlerin 7'sini ibra etmedi. O dönemdeki isimlerin yaptığı tüm mali işlemlerin kabul etmediği ortaya konulmuş oldu.

Ayrıca gerekli hallerde yine bu kişiler hakkında hukuki süreçlerin başlamasının da yolunu açmış oldu. Bugün yapılan genel kurul toplantısının Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesinin ardından 3 aylık süre içinde hem Beşiktaş Yönetim Kurulu, hem de şirket sermayedarları gerekli gördükleri konularda davalar açarak, yapılan yanlışlar var ise bu yanlışları veya usulsüzlükleri ortaya çıkarma sürecini başlatmış olacaklar.