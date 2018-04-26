Demirören yönetiminden hurriyet.com.tr direktörü Ercüment İşleyen'e tedavi sırasında operasyon

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Hürriyet Gazetesi Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ercüment İşleyen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yattı. Bu sırada Demirören grubuna devredilen Hürriyet’ten İşleyen’e “Seçimlerin sonuna kadar dönmeyin” haberi gönderildi. İşleyen’in bu bildirime tepki gösterdiği öğrenildi.

Eş zamanlı olarak Hürriyet İnsan Kaynakları, tedavi görmekte olan İşleyen’in görevini Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nun yürüteceğini duyurdu.

İşleyen, Demirören’lere ait Milliyet.com.tr’de yayın yönetmeniyken Doğan Grubu'na transfer olmuş; Hurriyet.com.tr'nin başına geçmişti.