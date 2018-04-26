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Medya

Demirören yönetiminden hurriyet.com.tr direktörü Ercüment İşleyen'e tedavi sırasında operasyon

İşleyen, Demirören'den Doğan Medya Grubu'na transfer olmuştu

Ercüment İşleyen

26 Nisan 2018 18:52

T24

Hürriyet Gazetesi Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ercüment İşleyen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yattı. Bu sırada Demirören grubuna devredilen Hürriyet’ten İşleyen’e “Seçimlerin sonuna kadar dönmeyin” haberi gönderildi. İşleyen’in bu bildirime tepki gösterdiği öğrenildi. 

Eş zamanlı olarak Hürriyet İnsan Kaynakları, tedavi görmekte olan İşleyen’in görevini Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nun yürüteceğini duyurdu.

İşleyen, Demirören’lere ait Milliyet.com.tr’de yayın yönetmeniyken Doğan Grubu'na transfer olmuş; Hurriyet.com.tr'nin başına geçmişti.

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Hürriyet GazetesiErcüment İşleyenDoğan Medya GrubuAydın Doğan

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