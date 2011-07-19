-DEMİRÖREN YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Metris Cezaevinde 2 saat 10 dakika kalan Demirören'in, Yıldırım ile görüştüğü belirtildi. Demirören, aracına binerek cezaevinden ayrıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile görüşen Demirören, Metris Cezaevinde bulunan tutuklularla görüşmek için izin almıştı.