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DEMİRÖREN YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 18:43

-DEMİRÖREN YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Metris Cezaevinde 2 saat 10 dakika kalan Demirören'in, Yıldırım ile görüştüğü belirtildi. Demirören, aracına binerek cezaevinden ayrıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile görüşen Demirören, Metris Cezaevinde bulunan tutuklularla görüşmek için izin almıştı.

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