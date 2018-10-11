Demirören, WAN-IFRA yönetim kurulunda

İSTANBUL, (DHA)- DEMİRÖREN Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’yi temsil etmek üzere Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği’nin (WAN-IFRA) yönetim kuruluna seçildi.

DÜNYA Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği\'nin (WAN-IFRA) Haziran ayında Lizbon\'da yapılan, 70\'inci kuruluş yılı genel kurul toplantısında, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye\'yi temsil etmek üzere, oy birliğiyle WAN-IFRA yönetim kuruluna seçildi. Berlin\'de 9 Ekim’de düzenlenen WAN-IFRA İcra Kurulu toplantısında da Demirören\'in Yönetim Kurulu üyeliği, oy birliği ile onandı.

EN ETKİN MEDYA KURULUŞU

Üç bini aşkın gazete ve haber yayıncısı müessese ile medya teknoloji firmasının temsil edildiği WAN-IFRA, dünyanın en etkin medya kuruluşu olarak biliniyor. 80 ülkeden gazete sahibi kuruluşlarını da üye olarak çatısı altında barındırıyor. Uluslararası medya konularında söz sahibi olan bu kuruluş, 70 yıl önce 1948’de Paris’te Le Parisien Libere gazetesinin kurucu ve yayıncısı, efsane gazeteci Claude Bellanger tarafından \'FIEJ\' olarak kuruldu. Bellanger, ilk başkanı olduğu kuruluşun başkanlık koltuğundan 1978\'de ayrıldığında, dünya basını adına tam 30 hizmet yılını geride bırakmıştı. Dünya yazılı medyalarının işte bu en büyük çatı kuruluşunun yönetim kuruluna Demirören Medya adına Türkiye\'yi temsilen Yıldırım Demirören seçildi. Uluslararası Gazete Editörleri Federasyonu \'FIEJ\'in ismi 2000’li yılların başında, Brezilyalı başkan Jayme Sirotski döneminde, \'Dünya Gazeteler Birliği\' (WAN) olarak değiştirildi. WAN, 1967\'de Federal Almanya\'nın Darmstadt şehrinde, FIEJ tarafından kurulmuş olan medya teknolojisi örgütü IFRA ile birleşti. Bu birlikteliğin sağlanmasıyla WAN-IFRA çatı ismi benimsendi.

PARİS VE FRANKFURT

Kuruluş, günümüzde Paris ve Frankfurt büroları ile temsil ediliyor. Ayrıca Singapur ile Hindistan’ın Chennai kentinde yan kuruluşları bulunan WAN-IFRA, bu bölgelerde de toplantı ve sempozyumlar düzenliyor. Dünya Editörler Forumu (WEF), WAN-IFRA bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen, editörlerden oluşan ayrı bir yönetim kuruluna sahip. Dünya Editörler Forumu’nun bu yılki yönetim kurulu toplantısı, Norveç’in daveti üzerine, Oslo’da yapılacak. WAN-IFRA’nın genel kurulu ile \'Dünya Haberler ve Medya Kongresi\' her yıl farklı ülkelerde bir araya geliyor. Bu yıl, kongre ve genel kurul, haziranda İskoç gazetelerinin daveti üzerine, Glasgow’da düzenlenecek. 2004 kongresi İstanbul\'da düzenlenmiş ve katılımcı sayısı bakımından bugüne kadar ulaşılamayan bir rekor kırılmıştı.



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