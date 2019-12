-DEMİRÖREN: ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYACAK TAKIMI KURDUK İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda önümüzdeki sezonun en iyi takımını kurmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, yaptıkları transferlerle gelecek sezonun her kulvarda şampiyonluğu zorlayacak takımını kurduklarını belirtti. Başkan Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin haziran-temmuz sayısında camiaya seslendiği baş yazısında, futbol takımı teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda iyi bir takım kurmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti: ''Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yönetici arkadaşlarımla, teknik heyetimizle yoğun bir mesai veriyoruz. Beşiktaşımızın önümüzdeki sezondan itibaren Türk ve Avrupa futbolunda zirvenin tek başına sahibi olacağına sizlerin de, benim gibi canı gönülden inandığına eminim.'' -ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NIN KAZANILMASI- 2010-2011 sezonunu geride bıraktıklarını vurgulayan Demirören, ''Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan dünya yıldızları ile desteklediğimiz futbol takımımız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzemize taşıyarak, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Futbolcularımız bu başarıya, Beşiktaş ruhuna sahip bir şekilde savaşarak ve kaybederken bile terlerinin son damlasına kadar mücadele ederek ulaşmıştır'' ifadesini kullandı. -TAYFUR HAVUTÇU'YA BAŞARI DİLEĞİ- Yıldırım Demirören, Bernd Schuster'in istifasının ardından futbol takımını Tayfur Havutçu'ya emanet ettiklerini hatırlatarak, şöyle dedi: ''Dergimizin bu sayfasından size seslendiğim bir yazımda, bizlerin de desteğiyle, Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğü döneminde futbol takımımızın bir ivme kazanmasını dilemiş, kalan maçlarımızda futbolcularımızın siyah-beyaz formamıza yakışır bir şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine olan inancımı dile getirmiştim. Ne mutlu ki, zaman bizi haklı çıkardı ve derbi zaferi başta olmak üzere takımımız, seyir zevki yüksek karşılaşmalarla sezonu tamamladı. Biz de yeni bir teknik direktör arayışına girmek yerine, yönetim kurulu olarak aldığımız kararla, Beşiktaşımızın evladı Tayfur Havutçu ile gelecek sezondan itibaren iki artı bir yıllık anlaşmaya vardık. Tayfur Havutçu'ya görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.'' Takımdan ayrılan futbolculara da değinen Demirören, şu görüşlere yer verdi: ''Beşiktaş formasını giyen her sporcu bizim için önemlidir ve tarihimizde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız her futbolcumuzun, ilerki spor hayatlarında kazanacağı her başarının bizleri de mutlu edeceğini bilmelerini isterim.''