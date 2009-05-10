Demirören neden ağladı?

Beşiktaş’ın, ligin bitmesine kısa bir zaman kala liderliğe yükselmesi, Başkan Yıldırım Demirören’e büyük mutluluk yaşattı. Siyah-beyazlıların patronu, dünkü maçın ardından tribünlerde sevinç gözyaşları döktü.



İnönü Stadı’nda olduğu gibi Ankara Yenikent Stadı’nda da uğur deneyen ve yine protokol tribününde oturmayan Başkan Demirören, karşılaşmada büyük stres yaşadı. Ancak arka arkaya gelen gollerle rahat bir nefes alan Beşiktaş Başkanı, Sivas’tan gelen mutlu haberle havalara uçtu.



Takımının 23 hafta sonra yeniden liderliğe yükselmesini yönetici arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Yıldırım Demirören’in gözlerinin yaşardığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak maç sırasında açılan bir pankart, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’i çok üzdü. Ankaraspor taraftarının olduğu bölümden açılan, “Yeter, Demirören yeter” yazılı pankart, jandarmanın müdahalesiyle hemen toplandı.



