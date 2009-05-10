T24 LogoT24 Logo
Spor

Demirören neden ağladı?

Beşiktaş’ın, ligin bitmesine kısa bir zaman kala liderliğe yükselmesi, Başkan Yıldırım Demirören’e büyük mutluluk yaşattı

10 Mayıs 2009 03:00

Beşiktaş’ın, ligin bitmesine kısa bir zaman kala liderliğe yükselmesi, Başkan Yıldırım Demirören’e büyük mutluluk yaşattı. Siyah-beyazlıların patronu, dünkü maçın ardından tribünlerde sevinç gözyaşları döktü.

İnönü Stadı’nda olduğu gibi Ankara Yenikent Stadı’nda da uğur deneyen ve yine protokol tribününde oturmayan Başkan Demirören, karşılaşmada büyük stres yaşadı. Ancak arka arkaya gelen gollerle rahat bir nefes alan Beşiktaş Başkanı, Sivas’tan gelen mutlu haberle havalara uçtu.

Takımının 23 hafta sonra yeniden liderliğe yükselmesini yönetici arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Yıldırım Demirören’in gözlerinin yaşardığı dikkatlerden kaçmadı. Ancak maç sırasında açılan bir pankart, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’i çok üzdü. Ankaraspor taraftarının olduğu bölümden açılan, “Yeter, Demirören yeter” yazılı pankart, jandarmanın müdahalesiyle hemen toplandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24